Krisen er total: Vendsyssel FF tabte for femte gang i træk uden at score

FODBOLD: Fire nederlag i træk uden at have scoret et eneste mål - samt en sidsteplads i NordicBet Ligaen.

Det var den sørgelige status for superliganedrykkerne fra Vendsyssel FF inden lørdagens udekamp mod Næstved. En kontrastærk modstander, og inden kampen lagde cheftræner Johnny Mølby da også vægt på, at der skulle lukkes ned for hjemmeholdets omstillinger.

Efter tre minutter gik det dog galt. På en omstilling. Kristoffer Munksgaard hapsede bolden og satte Vendsyssels Alexander Juel Andersen. Indlægget havnede hos en totalt fri Rafaelson, der havde let ved at bringe hjemmeholdet i front.

Vendsyssel FF gav debut til Wessam Abou Ali, der startede på toppen, men nøjagtig som sine nye holdkammerater havde han det svært overfor et defensivt hjemmeholdet, der tydeligvis havde kampen, hvor de gerne ville, og AaB-talentet kom ikke frem til en eneste afslutning.

Det kunne være blevet 2-0 omkring den halve time på endnu en flot gennemført omstilling, hvor Kristoffer Munksgaard kom til skud. Bolden gik snært forbi den fjerne stolpe. Kort kunne jublen dog bryde løs i det sydsjællandske, da Stefan Vico scorede fra kanten af feltet med en følt inderside. Endnu engang efter en af de kontraer, som Vendsyssel FF ikke fik lukket ned for.

Tiémoko Konate var tæt på en hurtig reducering, da han gled igennem i højre side og kom til frit skud. Men bolden snittede overliggeren og gik ud til målspark.

Vendsyssel FF kom bedre ud efter pausen, og et højere og mere aggressivt pres fik Næstved-defensiven til at vakle. Egentlige chancer fik gæsterne dog ikke skabt, og i stedet slog Næstved kontra. Igen. Efter fine kombinationer endte bolden hos Ahmed Hassan. Hans afslutning ramte en Vendsyssel-forsvarer og trillede i mål til 3-0.

Umddelbart herefter var der tæt på 4-0, men Kristoffer Munksgaards afslutning ramte stolpen.

Med nederlaget ligger Vendsyssel FF fortsat sidst med tre point for seks kamp.