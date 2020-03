Krisen fortsætter: EH Aalborg smed pointene i anden halvleg

HÅNDBOLD:Da Morten Holmen kom ind som cheftræner i EH Aalborg, lagde han ud med en sejr efter 12 nederlag i streg.

Nu er EH Aalborg igen i gang med en stime af nederlag efter opgøret med Silkeborg-Voel fredag aften, der som en lang række sportsarrangementer i landet blev spillet uden tilskuere.

Her vandt gæsterne med 33-27 over nordjyderne.

Kampen skulle vise sig at blive en tæt omgang. De to mandskaber skiftede således til at tage føringen i Nørresundby.

Efter et kvarter kom EH Aalborg foran med 7-5 og holdt dominansen gennem første halvleg. Men efter pausen kom Silkeborg-Voel godt ud og vendte kampen.

Mindre end 10 minutter inde i anden halvleg havde de således taget tomålsføringen. Den blev indhentet halvvejs i halvlegen, hvor gæsternes Louise Ellebæk fik en udvisning ved 23-23. Men målmand Filippa Idéhn holdt Silkeborg-Voel inde i kampen.

Gæsterne kom endda tilbage på en tomålsføring i perioden.

Herfra udbyggede Silkeborg-Voel, da hjemmeholdet lavede flere store fejl. Ved 25-30 kaldte cheftræner Morten Holmen en teamout med otte minutter tilbage i et sidste forsøg på at rette op på kampen.

Det gavnede dog ikke, og mod de afrundende minutter udbyggede ligaens midterhold. Dermed ligger EH Aalborg fortsat på sidstepladsen i HTH Ligaen.