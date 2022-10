Krisen kradser i Frederikshavn efter ny nedtur

ISHOCKEY:De dårlige resultater står i kø for Frederikshavn White Hawks i denne sæsons Metal Liga.

Onsdag aften blev det til et 1-5-nederlag på udebane til SønderjyskE. Det var det sjette nederlag i træk og det ottende i de sidste ni kampe for vendelboerne.

I onsdagens kamp i Vojens var Frederikshavn White Hawks aldrig i nærheden af at få rettet en smule op på de dårlige resultater. SønderjyskE førte allerede 3-0 efter godt et kvarters spil, og i anden periode blev det både 4-0 og 5-0, inden Christoffer Åkesson i tredje periode fik pyntet lidt på resultatet.

SønderjyskE - Frederikshavn White Hawks 5-1 Periodecifre: 3-0, 2-0, 0-1

Mål: 1-0 Valdemar Ahlberg (10.34), 2-0 Nikolaj Krag-Christensen (11.52), 3-0 Charlie Combs (15.42), 4-0 Daniel K. Hansen (22.44), 5-0 Mathias Kløve Mogensen (28.43), 5-1 Christoffer Åkesson (48.25)

Udvisninger: SønderjyskE 0, Frederikshavn 4x2 minutter

Tilskuere: 2356 VIS MERE

Nederlaget betyder, at Frederikshavn White Hawks blot er noteret for 12 point efter 13 kampe på ottendepladsen. En lille trøst er det måske, at slutspilspladsen ikke umiddelbart er i fare, idet Rødovre på niendepladsen blot har samlet fire point.

Næste opgave er på fredag, hvor Herning Blue Fox kommer på besøg i Frederikshavn.