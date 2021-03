Krisen kradser i Vendsyssel: FC Helsingør sender vendelboer i nederlagsstime

FODBOLD:Fire kampe i streg uden sejr. Det er status i Vendsyssel FF efter søndagens hjemmekamp mod FC Helsingør. Her vandt nordsjællænderne med 2-1, hvilket blev til tredje nederlag i træk for vendelboerne.

Det betyder, at bunden af 1. division fortsat truer den nordjyske klub, som skal kæmpe for at undgå nedrykning frem mod sommeren.

To tidlige mål satte gang i opgøret, men det var Lucas Haren, som satte det afgørende mål ind i starten af anden halvleg.

Se alle billederne fra kampen nederst i artiklen.

Vendsyssel FF - FC Helsingør 1-2 Mål: 0-1 Casper Rejnhold (1. minut), 1-1 Muhammed-Cham Saracevic (5. minut) 1-2 Lucas Haren (50. minut) Advarsler: Nicolai Hansen, FC Helsingør (26. minut), Muhammed-Cham Saracevic (59. minut) Startopstilling, Vendsyssel (3-5-2): Fabian Ehmann - Thomas Christiansen, Jakob Hjorth, Jeppe Svenningsen - Tiemoko Konaté, Anders Bærtelsen, Zander Hyltoft, Jelle van der Heyden, Henri Järvelaid - Muhammed-Cham Saracevic, Virgiliu Postolachi VIS MERE

Allerede i det første minut bragte nordsjællænderne sig foran. Et indkast efter 30 sekunder endte ved Lucas Haren, som sendte bolden ind centralt til Casper Rejnhold. Herfra headede han bolden bag Fabian Ehmann i mål.

Der gik dog ikke lang tid, før hjemmeholdet udlignede. Efter fire minutter kom Muhammed-Cham Saracevic igennem i feltet, da han kæmpede sig frem til en skudmulighed. Herfra udplacerede han Kevin Stuhr-Ellegaard.

Kort inde i anden halvleg bragte gæsterne sig igen foran, da Lucas Haren krøllede bolden flot op mod hjørnet fra kanten af feltet.

Derefter blev det dog hjemmeholdet fra Vendsyssel, som satte sig på opgøret, mens FC Helsingør stod længere tilbage i et forsøg på at forsvare resultatet hjem. Det lykkedes de således med.