Krisen kradser i Vendsyssel: Fjerde nederlag på stribe

FODBOLD: Det begynder for alvor at ligne en alvorlig krise i Vendsyssel FF.

Onsdag aften tabte holdet den fjerde kamp på stribe og også den tredje af tre hjemmekampe, da gæsterne fra Skive kunne tage hjem med tre point i bagagen efter en sejr på 1-0.

Kampens enlige mål fladt efter straffespark efter en halv times spil, hvor Jeppe Svenningsen kom for sent i en tackling, og Mikkel Jespersen eksekverede sikkert, da han satte Nicolai Flø mod venstre side og selv sparkede til højre.

Vendsyssel havde skiftet over til det 3-5-2-system, der gav mest succes i Superligaen i foråret, o holdet startede også med at spille mere direkte, end man har set i de seneste kampe. Efter godt 10 minutters spil sendte Rasmus Vinderslev bolden på trekantssammenføjningen efter et indkast fra venstre side, men det var sådan set også det det blev til fra vendelboerne i første halvleg.

I stedet begyndte Skive at komme igennem til flere chancer, og fejl og misforståelser i tremadsforsvaret gav et par gode skudchancer til gæsterne - blandt andet fra den tidligere AaB og Hobro-spiller Sebastian Grønning, der dog måtte se sit skud reddet af Nicolai Flø.

I anden halvleg blev det ikke til meget i nogen af enderne. Skive havde en okay mulighed kort efter pausen, som lige slikkede roden af stolpen, mens Vendsyssel heller ikke i denne kamp formåede at skabe meget.

Med godt tyve minutter igen sendte Johnny Mølby Ali Messaoud og Emmanuel Ogude på banen som offensiv forstærkning. Ligesom den indskiftede forsvarsspiller Lasse Steffensen også blev sendt frem i offensiven.

Og det gav også kort efter den bedste chance i anden halvleg, da Rasmus Vinderslev blev spillet fri til skud på kanten af feltet, mens Marcus Bobjerg kunne redde.

Også Emmanuel Ogude fik en god chance med syv minutter igen, men sendte sit skud forbi stolpen fra ret tæt hold.

Dybt inde i tillægstiden fik holdet en chance på frispark, som Ali Messaoud sendte flot op mod hjørnet, men igen kom Bobjerg i vejen.

Vendsyssel har nu ikke scoret i de fire seneste kampe.