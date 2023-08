Krisen lurer i ambitiøs klub: Vi skal finde os selv igen

Denne artikels overskrift kan sikkert virke lettere malplaceret for en del Vendsyssel FF-fans. Syv point efter fem kampe er da ingen katastrofe. Det er heller ikke med afsæt i pointhøsten, at ordet krise bliver bragt i spil.

Forklaringen er de vedvarende spillemæssige udfordringer. I første omgang var Vendsyssel-lejren helt med på, at det ville tage tid at sætte et nyt hold sammen, fordi man har vinket farvel til en håndfuld stamspillere hen over sommeren.

Forventningen var dog, at de nye spillere skulle forstærke holdet i en sådan grad, at man ville komme styrket ud af sommerens transfervindue.

Det kan stadig ske, men indtil videre er der langt op til forrige sæsons niveau for vendelboerne, der under ledelse af Henrik Pedersen har været tæt på uigenkendelige i denne sæson.

Lørdagens 0-2-nederlag i Hillerød var kulminationen på en sæsonstart, hvor spillet på intet tidspunkt har flugtet med ambitionerne for den ellers så målrettede klub.

- Der skal ikke herske tvivl om, at indsatsen i Hillerød er af en karakter, hvor ingen i vores omklædningsrum var tilfredse med præstationen. Det var ikke godt nok, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel-træneren vil ikke helt gå med på at kalde situationen for en fodboldmæssig identitetskrise, som man ellers kan spekulere i. Alle dyderne fra de seneste to sæsoner virker som forsvundet hen over natten.

Store mangler

Der er absolut ingen intensitet i presspillet, som ellers har været en hjørnesten. Væk er også det direkte og hurtige spil, der i sidste sæson formåede at bringe modstanderne ud af balance. Lige nu foregår der en omgang kønsløs boldmassage, som er lodret modsat af det ønskede for Henrik Pedersen.

- Vi skal ud at finde os selv som hold igen. Det er der slet ingen tvivl om. Alle vores kendetegn fra sidste sæson er væk lige nu. Målet har hele tiden været at udvikle holdet til at blive stærkere, men lige nu skal vi i gang med at gøre nogle af de basale ting helt fra bunden, siger Henrik Pedersen.

En spydig sjæl vil påstå, at Vendsyssel FF er bombet langt tilbage i sin udvikling af holdet, men Henrik Pedersen har fortsat troen på, at nogle forstærkninger mod vinduets slutning kan være med til at rette op på en del af udfordringerne, ligesom der er en del Vendsyssel-spillere, der ganske enkelt kæmper med kampformen efter kortere eller længere fravær.

- Vi skal blive meget tydeligere i vores spil uden bolden. Den der preshidsighed, som vi tidligere har haft er væk lige nu. Den skal vi have tilbage, og så må vi i første omgang forsøge at være lidt pragmatiske omkring måden, vi vil angribe på, siger VFF-træneren, der har forsøgt nogle forskellige formationer i jagten på at skabe et holdbart fundament.

- Vi må gøre det lidt mere simpelt lige nu. Vi har forsøgt at finde frem til en formation, som bringer flest mulige af vores spillere i spil på de rigtige positioner, og det er en svær øvelse, men jeg forventer, at vi kommer til at se en forbedret indsats i den næste kamp mod Kolding, siger Henrik Pedersen.

Den kamp spilles onsdag klokken 19 på Nord Energi Arena.