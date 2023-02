Kriseramte AaB må ændre på holdet mod FCK

AALBORG:Fredag havde hverdagen igen indfundet sig på træningsbanen hos AaB's kriseramte superligahold. Væk var det store mediecirkus, der torsdag havde slået telt op for at lægge sig i slipstrømmen på Ekstra Bladets historie om spillertruppens utilfredshed med cheftræner Erik Hamrén.

- På trods af skriverierne har vi haft nogle rigtig gode træninger både i går og i dag (fredag, red.), men det synes jeg jo hele tiden har været standarden. Nu håber jeg virkelig, at de forstyrrende elementer er lagt væk, så vi kan fokusere på at jagte point i søndagens kamp mod FC København, siger cheftræneren.

Det er muligt, at den rutinerede svensker i forvejen var fristet til at ændre på det hold, der i sidste uge leverede en skuffende indsats og tabte 0-1 til AGF, men omstændighederne gør nu, at han er tvunget til det.

- Andreas Poulsen er skadet, og han bliver ikke klar til FCK-kampen, siger Erik Hamrén, der ikke vil gå i detaljer med skaden eller tidsperspektiverne for et comeback.

AaB-træneren kan til gengæld atter råde over den bomstærke hollandske stopper, Lars Kramer, der havde karantæne i forårspremieren.

- Til gengæld har vi jo også sagt farvel til Anders Hagelskjær i løbet af ugen (da han er blevet solgt til norske Molde, red.), så der bliver ændringer både i startopstillingen og i truppen, siger Erik Hamrén.

AaB er nummer 11 og næstsidst i Superligaen og har otte point op til AC Horsens over stregen. Østjyderne har i den kommende weekend hjemmebane mod Viborg FF.