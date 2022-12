Kriseramte Aalborg er røget ned i et stort hul

NANTES:Aalborg Håndbold har i de seneste sæsoner så småt etableret sig i den europæiske top, men de ambitiøse nordjyder er nu pludselig stødt på uvant store problemer.

Torsdag aften blev det til det fjerde nederlag i træk, da det på udebane blev 28-35 i Champions League-kampen mod HBC Nantes, og så dårlig en stime har nordjyderne ikke været i siden december 2017. Længe før ambitionerne om at vinde Champions League blev italesat.

- Det er ikke en sjov situation at stå i, og vi har også brugt lidt tid på at sætte ord på, hvordan det er at være i. Jeg kan ikke huske, at vi har været så dårligt et sted i min tid i klubben.

- Det er forfærdeligt, og der skal ikke være nogen tvivl om, at vi er klar til at give alt, hvad det kræver af blod, sved og tårer for at komme op af det her hul. Det skal vi nok også komme, men lige nu skal vi se hinanden i øjnene og få fundet alt frem, så det kommer til at ske, siger anfører René Antonsen.

Mod Nantes var problemet, at Aalborg Håndbold ikke slog til i de afgørende øjeblikke. Et hav af brændte chancer i kampens indledning gav franskmændene et solidt forspring, og da Aalborg i anden halvleg var lige ved at komme tilbage i kampen, indfandt fejlene og ineffektiviteten foran mål sig igen.

- Det er desværre historien for os i øjeblikket. Vi slås med at finde tryghed og sikkerhed i spillet, og når vi så finder den, skal der ikke meget til, før den forsvinder igen.

- Alle er ramte på selvtilliden i øjeblikket, og det får os måske til at spille med håndbremsen trukket. Før kampen havde vi talt om, at vi skulle måle hinanden på engagement og evnen til at stå sammen, og det vil jeg rose spillerne for, at de levede op til, men derfor gør det også bare så nas, at det spillemæssigt og i forhold til effektiviteten ikke fungerer, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Aalborg-træner Stefan Madsen roste sine spillere for indstillingen i Nantes, men måtte samtidig sande, at det langt fra nok til at komme ud af krisen. Arkivfoto: Lars Pauli

Det er formentlig kun sejre, der kan løse de problemer, Aalborg Håndbold står i nu.

- Man skal jo være blind for ikke at kunne se, at vi er nede i et stort hul. Jeg startede selv kampen med at brænde to store chancer, og en ringere start kan man jo ikke få, når man i forvejen er ramt på selvtilliden. Vi kæmpede fint og gjorde, hvad vi kunne, men det er jo ikke nok, når man brænder så meget. Vi havde jo chancer nok til, at vi kunne have vundet den her kamp med fem-seks mål, siger René Antonsen.

Derfor var det et nærmest ubetydeligt skridt i den rigtige retning, at Aalborg Håndbold i anden halvleg var lige ved at hente Nantes' føring, inden det til sidst gik galt igen.

- Det var måske et lille skridt i den rigtige retning, for vi fandt et eller andet, der fungerede der, men det er jo ikke nok i vores situation. Vi har brug for fire store skridt i den rigtige retning i stedet for et lille, men nu må vi se, hvad weekenden bringer.

- Der er selvfølgelig kun én ting, der tæller på søndag i Lemvig, men sådan er det i alle kampe. Vi tog også herned for at vinde, og derfor er skuffelsen så enorm, siger René Antonsen.

Det gode for Aalborg Håndbold er, at sæsonen sagtens kan nå at reddes. Nordjyderne er i øjeblikket nummer fire i Champions League-puljen, hvorfra seks går videre, og i den hjemlige liga findes den danske mester som bekendt først til foråret i slutspillet.

- Jeg kan love, at vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan for at komme ud af det her. Vi træner rigtig godt, og trods situationen er der en ok stemning, og det skal vi bruge til at få brudt isen, for vi ved, at vi indeholder meget mere end det her, siger Stefan Madsen.