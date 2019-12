Krisestemning afværget: EH Aalborg tegner stort hovedsponsorat

HÅNDBOLD:EH Aalborg har haft nogle hårde måneder, hvor klubben har jagtet penge til at få resten af sæsonens budget til at hænge sammen.

I november kom nyheden om, at klubben var nødt til at bede spillerne om at gå ned i løn, men et nyt storsponsorat gør nu, at al krisestemning er afværget.

- Vi har tegnet et hovedsponsorat med 3F, LO og Arbejdernes Landsbank, og det gælder både for resten af denne sæson og også for den kommende sæson, siger Morten Secher.

- Det betyder, at vi er rigtig tæt på at komme i mål med det hele. Vi er ikke i mål endnu, men nu er vi virkelig, virkelig tæt på, siger han.

Samtidig øger klubben nu bestræbelserne på at hente resten af de manglende kroner ind i kassen. Men med både LO, 3F og Arbejdernes Landsbank ombord ser fremtiden allerede meget lysere ud.

- Vi indkalder de eksisterende sponsorer til et arrangement, hvor vi præsenterer dem for en mere langsigtet plan, så vi kan lave et seriøst fundament, så der også i fremtiden kan være kvindehåndbold i topklasse i Aalborg, for det synes vi selvfølgelig, at der skal være, siger Morten Secher.

Og det mener man også hos de nye hovedsponsorer.

- Det er vigtigt at Aalborg er på håndboldens Danmarkskort på kvindesiden. Men vi ved også, at konkurrencen om sponsorkronerne er hård, og at EH Aalborg står efter byens herrehold i forskellige sportsgrene i sponsorkøen. Derfor vil vi meget gerne være med til at hjælpe klubben, siger formand for LO Aalborg, Anna Kirsten Olsen i en pressemeddelelse - en holdning, der deles af de øvrige sponsorer.

Frem for alt er klubben glad for, at sponsoratet også rækker ud over denne sæson.

- Det betyder jo netop, at vi har mulighed for at tænke mere langsigtet, også selvom vi ikke er helt i mål endnu, siger Morten Secher, der samtidig kan fortælle, at forhandlingerne om lønnedgang med spillerne nu er stillet helt i bero.

- For mig har det hele tiden været lidt en sjov historie, for det handlede mere om, hvordan det ville se ud, hvis der ikke kom en eneste krone mere i kassen. Og det har vi hele tiden troet på, at der ville komme. Så for os handlede det mest af alt om at få en tilkendegivelse fra spillerne om, hvad der ville ske, hvis vi stod en dag, og kassen var tom. Om de så ville lukke os, siger Morten Secher.

Men nu, hvor klubben nærmest er i mål, så bliver der ikke brug for en sådan tilkendegivelse.