Kristian Bjørnsen søgte nye muligheder efter flere år i udlandet - derfor valgte han Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold spillede fredag sæsonstartens afsluttende træningskamp mod svenske IK Sävehof, som de tæskede med 37-25.

Det var blot tredje træningskamp for norske Kristian Bjørnsen, som indtil videre kun har rosende ord om sine oplevelser indtil videre.

- Det var dejligt at tage den røde dragt på. Det har jeg længe villet, siden vi kom til Danmark, fortæller han.

Kristian Bjørnsen skrev kontrakt med Aalborg Håndbold tilbage i februar 2021, og efter sæsonen forlod han så bundesligaklubben HSG Wetzlar, hvor han havde spillet siden 2016. Igennem årene blev det til mere end 500 mål fra den norske fløjspiller i den stærke tyske liga.

Udover den tyske liga har Kristian Bjørnsen også været fast mand på holdkortet for det norske landshold i de seneste mange år. Han fik sin landsholdsdebut tilbage i 2012, hvilket siden hen har resulterede i 135 A-landskampe og 536 mål for Norge.

Han sluttede sig til truppen for små to uger siden, efter han havde været med det norske landshold til OL i Tokyo, og nu er han topmotiveret til at vinde alt, hvad der vindes kan i den kommende sæson.

- Mit mål er jo fortsat at vinde, som jeg har gjort de sidste år, men jeg vil også gerne udvikle mig som spiller, og det tror jeg på, at jeg kan i klubben her.

Fredagens overbevisende sejr over Sävehof viste også præcis, hvorfor den norske fløjspiller valgte Aalborg Håndbold.

- Først og fremmest er det en fantastisk klub, som satser meget, og som vil vinde, ligesom jeg vil. Efter fem år i Tyskland søgte jeg nogle nye udfordringer, og da Aalborg Håndbold kom på banen, så var det gengældt.

- Jeg har altid fulgt med i Aalborg Håndbold. Der har været mange nordmænd i klubben, og de har alle talt godt om den, understreger han.

De forsvarende danske mestre har for alvor vist, at de satser alt til de kommende sæsoner, hvor de vil vinde. Det håber Kristian Bjørnsen, at han kan bidrage til.

- Jeg håber på, at jeg kan bidrage med lidt rutine. Samtidig håber jeg på, at jeg kan give mere energi på banen og bidrage i både angreb og forsvar, forklarer han.

- Jeg ser Aalborg som en klub, man kan blive længe i,. Der er flere, som har været her i mange år, og det viser jo bare, at klubben hele tiden udvikler sig, erkender han.

Og selvom der er mulighed for at vinde hele fem trofæer i den kommende sæson, så er der to af dem, som den erfarne spiller især gerne vil have.

- Det danske mesterskab og Champions League prioriteres jo højt, men vi har en god trup, og vi vil prøve at vinde så mange som muligt, siger han.