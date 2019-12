Kristian Jensen scorede, men White Hawks tabte

ISHOCKEY:Kristian Jensen scorede sit første mål efter sin lange karantæne, men det var ikke nok til at hjælpe Frederikshavn White Hawks til point i fredagens udekamp mod SønderjyskE, der vandt 5-2.

Frederikshavn White Hawks kom til Vojens med seks sejre i træk, men det var ikke til at se i første periode, som SønderjyskE dominerede stort.

Det var derfor også helt fortjent, at sønderjyderne bragte sig foran efter 17 minutters spil af første periode.

Daniel Galbraith splittede White Hawks-defensiven med sin tværpasning, og efterfølgende var Daniel Madsen først over riposten fra Anders Førsters afslutning, og så kunne Madsen nemt lægge pucken ind i målet bag en chanceløs Tadeas Galansky.

Et lille minut senere blev ondt værre for Frederikshavn, da MacGregor Sharp fordoblede hjemmeholdets føring, så SønderjyskE helt fortjent kunne forlade første periode med en 2-0-føring.

I anden periode måtte Frederikshavn se Thomas Søndergaard udgå, efter at han fik en puck i ansigtet, og siden var SønderjyskE også tæt på at udbygge føringen yderligere, men Frederik Bjerrums afslutning prellede af på stolpen, og midtvejs i perioden var det i stedet Frederikshavn, der fik reduceret.

Kristian Jensen gjorde for 14 dage siden comeback efter sin voldsdom og lange karantæne efter overfaldet på Odenses Lucas Bjerre Rasmussen, og fredag aften scorede forwarden for første gang siden sin tilbagevenden, da han med en fin baghåndsafslutning reducerede til 1-2.

Den stilling holdt anden periode ud, men tredje periode var ikke gammel, før SønderjyskE igen satte sig tungt på opgøret og igen takket være to scoringer på under et minut.

To minutter inde i perioden gjorde Martin Eskildsen det til 3-1, og kort efter blev det også 4-1 ved Christian Silfver.

Det fik White Hawks-træner Jari Pasanen til at tage timeout, og godt syv minutter inde i tredje periode fik gæsterne da også reduceret, da Dane Fox flot sendte pucken op i nettaget i en overtalssituation.

Nordjydernes håb om et stærkt comeback blev dog slukket fem minutter før tid, da Mads Lund scorede til 5-2.

Trods nederlaget holder Frederikshavn dog fast i andenpladsen. Næste opgave er på søndag, hvor bundholdet fra Odense kommer på besøg i Nordjyske Bank Arena.