Kristjansson: Havde håbet, at vi var længere

HÅNDBOLD: Tirsdagens nederlag på 10 mål i Super Cuppen mod Skjern blev lørdag fulgt op af et nederlag på 8 mål mod Bjerringbro-Silkeborg, og på den måde har Aalborg Håndbolds forsvarende mestre fået en forfærdelig sæsonstart.

Til skuffelse for cheftræner Aron Kristjansson.

- Jeg havde håbet på, at vi var længere, men det må vi acceptere, at vi ikke er. Vi må arbejde os ud af det her stille og roligt. Det hjælper os ikke at gå at tænke, at vi er danske mestre, for vi skal være klar over, at vi er et andet sted lige nu, siger Aalborg-træner Aron Kristjansson.

Han savner ro, når modgangen melder sig.

- Vi skal nok blive bedre, men vi skal acceptere, hvor vi er, og så skal vi ikke lade os stresse, bare fordi vi kommer bagud med nogle mål. Vi skal have kynismen til at blive ved med at tro på vores koncept, selv om det ikke går så godt, for vi kommer ikke ud af problemerne ved at begynde at spille individuelt, siger Aron Kristjansson.

Aalborg Håndbold skal i kamp igen fredag, når Nordsjælland Håndbold kommer på besøg i Jutlander Bank Arena.