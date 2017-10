Kristjansson: Ribe-Esbjerg er stadig et farligt hold

HÅNDBOLD: Det kan blive intenst, når Aalborg Håndbold lørdag får besøg af Ribe-Esbjerg i 888Ligaen. Det forventer cheftræner Aron Kristjansson i hvert fald.

Gæsterne har købt godt ind i sommer, og det kan betyde, at nordjyderne får hænderne fulde, hvis modstanderen rammer dagen.

- De er et hold, der har en god dynamik i deres angrebsspil, så vi skal stå godt kompakt og være villige til at gå frem særligt mod Jakob Holm, som er farlig på sine gennembrud og sit skud, fortæller han.

Selvom gæsterne ikke nærmer sig Aalborg Håndbold i tabellen, vil cheftræneren ikke undervurdere holdet, som netop har spillet sig i Final Four i Pokalturneringen ligesom Aalborg Håndbold har det.

- De har gjort det under forventning i ligaen, men inden sæsonen gik i gang, stræbte de efter topplacering. Det er ikke lykkes for dem indtil nu, men de er stadig et farligt hold. Det bliver en svær kamp, der venter os, forudser Aron Kristjansson.