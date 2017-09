Kristjansson: Skjern-kamp var en enlig svale

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbolds forsvarende danske mestre tager lørdag hul på en ny sæson i 888 Ligaen, når det i premieren gælder en udekamp mod sidste sæsons bronzevindere fra Bjerringbro-Silkeborg (BSV).

Og aalborgenserne har meget at rette op på efter en forfærdelig anden halvleg i tirsdagens Super Cup mod Skjern Håndbold, som slog Aalborg med hele 27-17.

- Den anden halvleg, vi spillede, er vi selvfølgelig slet ikke tilfredse med. Det er første gang i den tid, jeg har været træner her, at jeg har set, at vi på den måde har mistet modet. Det var en indsats, der ikke levede op til vores værdier, lyder det fra Aalborg-træner Aron Kristjansson.

Han er dog sikker på, at det ikke var Aalborg-holdets sande ansigt, der blev præsenteret i den kamp.

- Det var en kollektiv offday, og det var selvfølgelig bekymrende at se på. Den slags skal man tage hånd om, og det har vi gjort, og derfor er jeg også fuld af fortrøstning i forhold til, at der var tale om en enlig svale, siger Aron Kristjansson, der forventer en svær opgave i lørdagens ligapremiere i Silkeborg.

- Det er en hård start, for BSV har et rigtig godt hold, og de kommer til at være helt med fremme igen i år. Men vi skal mest tænke på os selv og få os rejst efter i tirsdags, siger Aron Kristjansson