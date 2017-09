Kristjansson: Vi skal vinde

HÅNDBOLD: Når ligaholdet fra Aalborg onsdag får besøg af SønderjyskE, er det med to point øverst på ønskelisten.

- SønderjyskE på hjemmebane, det er simpelthen en kamp, vi skal vinde, siger cheftræner Aron Kristjansson, som ikke frygter sønderjyderne, hvis hjemmeholdet er parat til at kæmpe for pointene.

- Vi skal dække godt op og på den måde give os selv ro angrebsmæssigt og muligheder i kontrafasen. Det kræver hårdt arbejde i forsvaret, og det kræver, at alle arbejder hårdt for sejren, siger han.

Holdet spillede Champions League-kamp lørdag og efter onsdagens ligakamp kan holdet kun lige nå at få pulsen ned, inden der søndag atter er kamp mod nogle af verdens bedste.

Det betyder dog ikke, at spillerne kommer til at rotere mere end sædvanligt, for ifølge Kristjansson tager det tid at få spillet til at hænge sammen.

- Vi flytter os spillemæssigt kamp efter kamp, og det er vigtigt, at vi kører det udover en hel kamp og får den sikkerhed, det kræver, fortæller cheftræneren, der først og fremmest vil have en sejr med hjem i ondagens kamp, og så siden vil tænke på søndagens kamp i Champions League.

- Det er to kampe, som begge skal prioriteres højt, men nu skal vi have to point på kontoen i Ligaen. Det er det, der tæller. Selvfølgelig skal vi aflaste spillerne så meget som muligt, men de to point står øverst på ønskesedlen, siger han.

Onsdag lover aalborgenserne fuldt fokus på 888ligaen, når de går på banen i Gigantium klokken 19.30.