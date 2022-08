Kronprins svinger køllen: - Vi er stolte

GATTEN: Så er der igen royalt besøg i anledning af en golfturnering i Gatten i Vesthimmerland.

Kronprins Frederik deltager nemlig i årets Made in HimmerLand Pro-Am onsdag 31. august. Her bliver han holdkammerat med Tom Kristensen, Jacob Brunsborg og Thomas Bjørn.

Det er fjerde gang, kronprisen spiller med i Pro-Am'en forud for Made in HimmerLand, og det glæder Made in HimmerLand-promoter Flemming Astrup.

- Jeg glemmer aldrig synet fra 2014, hvor Kronprins Frederik slog ud på første hul. Der var flere tilskuere til den Pro-Am - ja, vel næsten på det hul - end der er til de fleste Europa Tour-finalerunder, udtaler Flemming Astrup i en pressemeddelelse.

- Vi er naturligvis meget stolte over at have kronprinsen med igen. Det giver helt klart en ekstra dimension til især pro-am'en onsdag, tilføjer han.

Golfturneringen Made in HimmerLand spilles fra 31. august til 4. september i HimmerLand, der tidligere hed HimmerLand Golf & Spa Resort.

Det er ottende gang turneringen afvikles. Præmiesummen er 3.000.000 euro, svarende til 22,3 millioner kroner.