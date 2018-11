Kuhn: Vi skulle have udnyttet første halvleg

Hobro IK mistede lørdag deres gode stime på hjemmebane, hvor holdet ikke havde indkasseret mål og dermed heller ikke tabt i tre kampe.

Randers FC vandt det kronjyske opgør med 1-0 på et mål af Marvin Egho, men efter første halvleg, så havde man troet, at det var en kamp, der ville gå Hobros vej.

– Første halvleg er vel noget af det bedste, vi har spillet hele sæsonen, og det ville vi selvfølgelig gerne have haft mere ud af, siger træner Allan Kuhn.

– Vi er dels bedst i duellerne, men offensivt synes jeg også, at vi skaber de chancer, der skal til. VI mangler måske nogle gange at få lidt mere støtte ind i boksen til Julian (Kristoffersen, red), men det er selvfølgelig det, der kan ske, når man kører med sådan en 4-5-1-formation eller, hvad man nu skal kalde den, siger han.

Randers FC overtog dominansen i anden halvleg og fik både straffespark og altså en scoring - holdets træner Thomas Thomasberg tog konsekvensen af den dårlige første halvleg og skiftede allerede to mand lige efter pausen.

– Jeg havde sagt til spillerne, at vi skulle være forberedt på, at de ville komme ud med et helt andet udtryk efter pausen, fordi de ikke kunne fortsætte med den indstilling. Men vi får alligevel ikke helt indstillet os på det. Randers er bedst efter pausen, men vi er mindst lige så gode i første halvleg, som de er i anden. Vi skulle have udnyttet det bedre, siger han.

Hobro IK mangler tre kampe inden vinterpausen - ude mod Brøndby, hjemme mod Sønderjyske og ude mod AGF.