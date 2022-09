Kulturbærer hos Mors-Thy er stemplet ind

HÅNDBOLD: Med fem mål på seks forsøg spillede Lasse Pedersen en væsentlig rolle, da Mors-Thy Håndbold lørdag i fjerde forsøg sikrede sig sæsonens første sejr i HTH Herreligaen.

Hjemmesejren på 31-24 over HC Midtjylland i Thy Hallen giver ro på bagsmækken, siger den 27-årige højrefløj.

- Det var skønt at få den sejr, så vi ikke skulle se på det nul i tabellen mere. Vi har følt, at vi har været tæt på at vinde i de første tre kampe, men det gav jo ingen point. Mod Midtjylland synes jeg heldigvis, at vi havde kontrol på kampen hele vejen, siger Lasse Pedersen.

Han er den suverænt mest rutinerede hos Mors-Thy Håndbold, hvor højrefløjen er i gang med sin 10. sæson i HTH Herreligaen. Og efter sommerens afgang af profiler som Mads Hoxer, Erik Toft, Sander Øverjordet og Bjarke Christensen, hviler der nu et større ansvar på 27-årige Pedersen, der også er blevet forfremmet til delt anfører.

- Det er en rolle, som jeg føler, jeg så småt er ved at vænne mig til, men jeg har ikke følt, at jeg har været i nærheden af at ramme mit eget topniveau i de første tre kampe, erkender han.

Her skød fløjspilleren på mål 14 gange, men fik kun nettet til at blafre på seks af sine forsøg.

Lasse Pedersen finder det uambitiøst at sigte efter andet end slutspillet for Mors-Thys stærkt forynget mandskab. Arkivfoto: Lars Pauli

- Derfor var det dejligt, at jeg mod Midtjylland kunne bevise overfor holdet, at jeg var der, siger Lasse Pedersen, der med fortrøstning kigger fremad.

- Vi er en ung gruppe af spillere med mange nye ansigter, men jeg synes, at niveauet er højt og at vores kollektiv er stærkt. Derfor venter der helt sikkert mange flere point forude.

To point efter fire spillerunder er nok til, at Mors-Thy er på niendepladsen i HTH Herreligaen og blot har to point op til TTH Holstebro, der sidder på den yderste slutspilsplads. Forude venter nu to nøglekampe mod henholdsvis Nordsjælland og SønderjyskE, der også er noteret for to point.

- Der er ingen tvivl om, at de næste par kampe bliver vigtige. Det er hold, jeg tror, vi kommer til at slås med hele sæsonen, så det vil lune med nogle point der, siger Lasse Pedersen, der trods den store udskiftning på holdet ikke er bange for at sigte mod slutspillet.

- Det er jo nærmest det eneste, der er at spille om i grundspillet, så det ville være uambitiøst at gå efter andet. Jeg tror også, at vi har holdet til det, og vi bliver helt sikkert bedre, som sæsonen skrider frem og vi bliver spillet sammen, mener fløjspilleren.