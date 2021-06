Kulturbærer tager to år mere i Hobro IK

FODBOLD:Syv et halvt år. Så længe har Jacob Tjørnelund spillet for Hobro IK, men der stopper festen ikke.

Den 29-årige venstreback havde kontraktudløb hos 1. divisionsklubben i disse dage, men parterne er netop blevet enige om at fortsætte samarbejdet. Jacob Tjørnelund har skrevet en ny toårig aftale med hobrogenserne.

- Det glæder mig utroligt meget. Jacob passer rigtig godt ind i klubbens værdier og den strategi, vi har lagt fremover. Jacob er en kulturbærer i Hobro IK, siger Peter Christensen, formand i Hobro IK, i en pressemeddelelse.

Den offensivt indstillede back kom til Hobro fra superligaklubben SønderjyskE i vinteren 2014, og siden har han spillet 147 førsteholdskampe for nordjyderne.

- Jeg har været i klubben i størstedelen af min seniorkarriere, og det er en klub, der ligger mit hjerte nær. Derfor betyder det også rigtig meget for mig at kunne forlænge min aftale og være med til at skrive et nyt kapitel i historien om Hobro IK, udtaler Jacob Tjørnelund.

Hobro-spillerne genoptager træningen efter sommerferien tirsdag 22. juni.