Kulturen er blevet Vendsyssels styrke

VRÅ:Kontinuitet og kultur. Det er to ord, som sjældent blev forbundet med Vendsyssel FF i en årrække. Men 1. divisionsklubben står i dag et helt andet sted.

En stamme af kulturbærere har nemlig fået en markant rolle i den udvikling, som vendelboerne har været inde i gennem længere tid. Foruden takterne på træningsbanen og grønsværen er klubidentiteten nemlig også styrket.

- Man kan jo se mange eksempler i dansk fodbold på, hvor vigtigt det er med kontinuitet og kultur, som bygges op over længere tid. Der tror jeg, at vi selv mærkede sidste år, at der kom mange nye spillere ind på kort tid, og det tager noget tid, før det hele sætter sig og bliver solidt. Der har vi et bedre fundament nu at bygge på efter min mening, fortæller Lucas Jensen.

Integration er lettere

Han er selv en af de spillere, som kendte klubben i forvejen. Da han skiftede fra Vejle til Vendsyssel i 2021, tog han nemlig hul på sin anden periode på træningsbanerne i Vrå. På samme måde er Rune Frantsen, Mads Greve og Ayo Simon Okosun vendt tilbage til en klub, som allerede stod på deres fodbold-cv.

- Vi har spillet på kryds og tværs i Vendsyssel tidligere, og man kan mærke, at kulturen er blevet stærkere i den her sæson sammenlignet med sidste. Vi er godt sammentømret, og der er spillere, som kender klubben og rækken. De har erfaring, og det krydres med nogle yngre spillere, som er dygtige, siger kantspilleren.

Netop kulturbærere som eksempelvis Lucas Jensen gør ligeledes dagligdagen nemmere for cheftræner Henrik Pedersen. Han kan nemlig mærke, hvordan omklædningsrummet er i balance, og de nytilkomne spillere nemmere finder sig til rette.

- Jeg kan mærke, at vi har en stærk kerne af de spillere, som går forrest i mange henseender. Den samlede kultur er blevet stærkere og mere præstationsorienteret. Det kan man også se på banen, hvor vi har arbejdet os ind i kampe mod topholdene. Det viser en stærk kultur, siger Vendsyssel-træneren.

- De nye spillere falder socialt rigtig hurtigt til. Der er mange til at tage sig af dem. Jeg kan mærke, at grundstammen af spillere har så stor forståelse for, hvad vi gerne vil nu, at det ikke kun er mig, der skal uddanne de nye spillere. Det er truppen med til. Det gør det lettere at integrere nogen nu end tidligere, tilføjer han.

Ligheder mødes

Kulturen kommer ligeledes til at være et vigtigt grundlag for lørdagens kamp mod Hvidovre, som indtager andenpladsen og dermed den ene oprykningsplads i 1. division. Her forventer Henrik Pedersen et opgør, hvor de to hold har sammenlignelige styrker.

- Jeg ser Hvidovre som et hold, der ligner os. De er fysisk stærke og dygtige i presspillet. De vil have bolden, og de er dygtige til at bruge deres fysik. De er skarpe i duelspillet og er et af de mest løbestærke hold i rækken, som vi også er. Det lægger op til en god kamp, hvor jeg også ser muligheder for at snyde dem, siger han.

Inden grundspillets sidste kamp har Vendsyssel otte point op til Hvidovre. Lørdagens opgør kan altså blive afgørende for nordjydernes jagt på en tilværelse i Superligaen gennem det kommende oprykningsspil.

- Vinder vi den, har vi jo hentet godt ind på Hvidovre. Så bringer vi os selv ind i det igen. Men afstanden er altså også stor, hvis vi taber. Det gør selvfølgelig kampen meget vigtig, fortæller Lucas Jensen.

Vendsyssel møder Hvidovre på udebane lørdag klokken 13. På samme tid afvikles samtlige af rundens yderligere kampe i den 22. spillerunde - heriblandt Hobros kamp mod FC Helsingør på udebane. Mens Vendsyssel er sikret en plads i oprykningsspillet på forhånd, står det også klart, at Hobro efter grundspillet er en del af nedrykningsspillet i 1. division.