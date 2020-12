Kun én halvleg i Herning: AaB-back har lært af sine fejl

AALBORG:Da AaB i weekenden hentede det ene point mod FC Midtjylland i Herning, skete det uden venstrebacken Jakob Ahlmann på banen i anden halvleg.

I pausen blev han erstattet af unge Lukas Klitten, men Jakob Ahlmann melder, at der ikke er grund til bekymring.

- Min plan er da i hvert fald, at jeg træner med tirsdag, hvis det stadig går, som det gør nu, sagde Jakob Ahlmann, da NORDJYSKE fangede ham på holdets fridag mandag.

- Jeg kunne i løbet af første halvleg mærke, at der var noget, der begyndte at stramme op i det ene lår, og så var jeg selvfølgelig lidt nervøs for, om det ville blive værre, og derfor valgte vi at sige, at der ikke var grund til at tage nogen chancer, uddybder venstrebacken.

Jakob Ahlmann var ramt af en alvorlig korsbåndsskade i perioden efter mesterskabet i 2014, men de seneste sæsoner har han stabilt spillet lige knap 30 kampe pr. sæson.

Jakob Ahlmann regner med at være klar til fredagens kamp mod OB. Foto: Henrik Bo

- Jeg har lært af tidligere, hvor jeg har prøvet at spille færdig med sådan en mindre skade, og så kan det måske ende med, at man sidder ude i to eller tre uger. Og så virkede det bedre at tage en halvleg på sidelinjen for så at kunne være klar til de sidste kampe i efteråret. Og lige nu ser det i hvert fald ud til, at der ikke er sket mere, siger Jakob Ahlmann.

AaB måtte i weekenden undvære hele den centrale midtbane, idet Pedro Ferreira var ude med karantæne, mens svenske Oscar Hiljemark var ude med en skadet hofte.

Førstnævnte er allerede med igen, når AaB fredag aften gæster OB, mens der endnu er usikkerhed omkring svenskeren, der tidligere i karrieren har haft en del problemer med hofteskader.

AaB-træner Peter Feher kan dog glæde sig over, at der ikke er nogen spillere, der er i karantænefare ved gule kort i fredagens kamp i Odense.

Til gengæld må holdet stadig undvære sin sportschef, Inge André Olsen, der i sidste uge testede positiv for corona-virus og siden har opholdt sig i hjemmeisolation.

Efter fredagens kamp i Odense spiller AaB allerede igen tirsdag, hvor der er pokalkamp mod B93 i Farum.