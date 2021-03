Kun sejren manglede i Fredericia: - De gamle Hobro-dyder er ved at komme frem igen

FODBOLD:Håbet om at blive en del af oprykningsspillet i 1. division begynder efterhånden at fortone sig for Hobro IK.

Fredag aften satte himmerlændingene nemlig som i forårets fire første kampe point til, da det blev 1-1 på udebane mod FC Fredericia. Dermed har Hobro fortsat fire point op til netop Fredericia på den sjetteplads, der som den sidste giver adgang til oprykningsspillet.

Der er to spillerunder tilbage i grundspillet, og her skal Hobro møde oprykningskandidaterne Esbjerg og Silkeborg.

- Da jeg tog over, var vi allerede nogle point bagefter, men jeg har helt ærligt ikke tænkt meget på top-seks. Det var heller ikke sådan i kampen i dag, at jeg tænkte, at vi blev nødt til at gå endnu mere efter sejren, fordi vi skulle i top-seks.

- Det ser svært ud, men jeg tror ikke, at det ville se mindre svært ud, hvis jeg sad tænkte, at vi bare skal vinde den og den kamp. Det er en kliché, men vi bliver nødt til at spille kampene en ad gangen, siger Michael Kryger, der fredag fik sin anden kamp i spidsen for Hobro, efter at han blev udnævnt som midlertidig cheftræner ovenpå Peter Sørensens opsigelse.

Den tidligere assistenttræner ærgrede sig over, at han ikke fik sin første sejr i sin nye rolle.

- Jeg er virkelig skuffet. Hvis man kigger på chancestatistikken, har vi målet, to kæmpe chancer og et tilløb til noget, der kunne være blevet en kæmpe chance. Jeg mindes ikke, at de har en chance.

- Spillerne er skuffede, og de udførte også vores plan til nærmest perfektion. Jeg har ikke noget problem med at overlade bolden til modstanderen i perioder for at fange dem på kontra, og det gjorde vi utallige gange. Gode gamle Hobro-dyder, som jeg synes er ved at komme frem igen. Med lidt tur i den havde det givet seks point i de to seneste kampe, siger Michael Kryger.