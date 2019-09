Kun ét mål i chanceorgie, men Vendsyssel FF er videre i pokalturneringen

FODBOLD:Vendsyssel FF er med i bowlen, når der skal trækkes lod til næste runde af Sydbank Pokalen. Tirsdag aften spillede vendelboerne sig videre med en 1-0 sejr over Vejle i en kamp, der trods de magre cifre var et sandt chanceorgie med hjemmeholdet som klart bedst.

Vendsyssel FF gav debut til de to hollandske nyerhvervelser Jeroen van der Lely og Jelle van der Heyden på henholdsvis højre back og defensiv midtbane, samt til AaB-lejesvenden Jakob Blåbjerg, der tog sig af venstre back-positionen.

Vendsyssel FF startede kampen lovende. Efter flot opspil i venstre side endte bolden hos Jeroen van der Lely, der havde sneget sig med frem. Hans afslutning blev blokeret i sidste øjeblik af en Vejleforsvarer.

Hjemmeholdet havde dog fået færten og kom kort efter i front. En flot dybdebold fra Jakob Blåbjerg splittede gæsternes forsvar. Ali Messaoud fandt plads i højre side, og han satte Emmanuel Ogude op til frit skud. Angriberen behandlede chancen efter fortjeneste og sendte kuglen fladt i nettet til 1-0.

Herefter mistede Vendsyssel FF kontrollen med kampen, og Vejle skabte et par halvstore muligheder, som den ellers så varme angriber Adam Jakobsen brændte.

Halvlegens sidste chance stod der dog også Vendsyssel på. Jakob Blåbjerg tog et raid op langs skridtstregen og fandt Tiémoko Konaté, der testede Vejlekeeper Indy Groothuizen med et hårdt skud fra kanten af feltet.

Vendsyssel kom ud til anden halvleg med stor optimisme, og Chistoffer Boateng var efter bare 20 sekunder millimeter fra sin første scoring for sin nye klub, da hen sendte et fint hovedstød mod mål. Indy Groothuizen reddede ganske spektakulært med det yderste af neglene.

Ali Messaoud burde have udbygget, da hjemmeholdet opsnappede en pasning fra Vejles defensiv. Hollænderen blev spillet helt fri, men hans førsteberøring blev for lang, og så fik Vejles keeper afværget.

Kampen steg i intensitet med fem advarsler til fil følge. Tre til gæsterne, to til hjemmeholdet. Chancerne tilfaldt trods jævnbyrdighed i åbent spil dog stadig Vendsyssel FF. Søren Henriksen pandede et hjørnespark på tværribben, og Tiémoko Konaté forsøgte sig adskillige gange fra distancen - dog uden den fornødne skarphed.

Mod slutningen begyndte Vejles fine opspil af kaste chancer af sig, men Ali Messaoud burde have lukket kampen kort før tid, da han blev spillet helt blank - men han fik ikke et ordentlig træf på bolden. Der var chancer til meget mere, men enkelt mål var nok på dagen for hjemmeholdet.

Vendsyssel FF spiller igen på søndag, når Kolding kommer på besøg i Hjørring.