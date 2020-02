Kun to døgn efter kamp i Kroatien: Aalborg Håndbold videre i pokalen

HÅNDBOLD:Blot 48 timer efter at Aalborg Håndbold lørdag spillede en vigtig kamp i Champions League i Kroatien, skulle de stå klar til en pokalkamp i det sydjyske.

Grindsted, der er tophold i 2. division, var mandag aften værter for opgøret i 5. runde af Santander Cuppen, og selvom underhundene leverede en god indsats, kom de aldrig tæt på overraskelsen.

Aalborg Håndbold spillede solide første 30 minutter og gik til pause foran 14-7. Derefter kunne Stefan Madsens mandskab tillade sig at slække på tingene i en middelmådig anden halvleg, som Grindsted vandt med et enkelt mål. Aalborgensernes pokalsejr lød dermed på 29-23.

- Det var en professionel indsats, selvom vi nok brændte lidt for meget og lavede lidt for mange fejl til min smag. Men også stor ros til Grindsted, der er på vej op i 1. division og leverede en flot kulisse med over 1000 tilskuere, fortæller cheftræner Stefan Madsen.

Han gjorde ikke brug af Benjamin Jakobsen og René Antonsen i opgøret, da de plejer skader. Håber er dog, at i hvert fald førstnævnte bliver klar til den vigtige hjemmekamp i Champions League mod norske Elverum på søndag.