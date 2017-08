Kusk afviser AaB

FODBOLD: AaB har i flere omgange forsøgt at hente Kasper Kusk hjem til Aalborg, men alt tyder på, at kantspilleren også er FC København-spiller, når transfervinduet lukker torsdag aften.

Ifølge NORDJYSKEs oplysninger var AaB og FCK for nylig enige om en salgspris på godt fem millioner kroner, men i den sidste ende takkede Kasper Kusk selv nej. Han føler angiveligt, at det stadig er for tidligt at vende hjem til rødderne.

- Kasper er en ekstraordinært dygtig spiller, som vi altid gerne vil have til at spille for AaB, men det kunne ikke blive i denne omgang, er sportsdirektør Allan Gaardes eneste kommentar til oplysningerne.

Ifølge NORDJYSKE har AaB også haft snøren ude efter en anden af klubbens tidligere spillere, der er på kontrakt i FCK. Her har en lejeaftale med Nicolaj Thomsen været på tale.

- Han er også en dygtig spiller, så jeg kan bare sige, at det også har været naturligt for os at forhøre os om muligheden for, at få ham tilbage til AaB, siger Allan Gaarde.