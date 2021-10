Bænket Kusk er tålmodig: Svært at sige noget, når vi vinder

FODBOLD:Det er ikke blevet til meget spilletid til Kasper Kusk på det seneste. Mens AaB oplever stor succes, er den normale profil blevet sendt bagerst i køen til spilletid.

Det er blot blevet til 64 minutters superligafodbold for Kusk siden udgangen af august. Faktisk har han ikke været en del af AaB’ startopstilling i en superligakamp siden anden 2. spillerunde, da man tabte 0-1 til FC Midtjylland.

- Jeg kan ikke rigtig brokke mig over manglende spilletid, når man ser på, hvordan det går for os lige for tiden, og folk bare gør det godt. Det er svært at komme ind og erobre en plads på et hold, der vinder, så jeg må bare prøve at arbejde videre og så vente på min chance, siger Kasper Kusk.

- Der skal bare lyde en stor cadeau til mine medspillere, for de gør det godt.

I torsdagens reserveligakamp mod Hobro fik Kusk vist gode prøver på sine evner og sendte dermed et klart signal til cheftræner Martí Cifuentes om, at han er klar, hvis der bliver brug for ham.

- Det var fint at få mange kampminutter i benene. Det er noget andet, end når man får 10 minutter her og der. Det var i hvert fald dejligt at komme ud og få mange kampminutter i benene, siger Kasper Kusk.

- Det er klart, at noget af rytmen og timingen kan forsvinde, når man ikke spiller kampe regelmæssigt, så en kamp som den her er naturligvis en del værd for mig, siger Kasper Kusk, der er tålmodig i forhold til at komme ind og spille en større rolle for AaB.

- Jeg må bare tage de minutter, jeg kan få. Jeg tror på, at jeg får chancen, hvis jeg bliver ved med at køre på, siger Kasper Kusk.

Mod Hobro var der yderst kvalificeret modstand, da det stort set var et Hobro-hold i stærkest mulige opstilling.

- Det var en rigtig fin kamp for begge hold. Det var et fornuftigt niveau, som den her kamp blev afviklet på, konstaterer Kasper Kusk, der omsatte AaB's straffespark til 2-0 i kampen.

Kasper Kusks kontraktudløb i AaB ved udgangen af 2022.