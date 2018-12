Kusk: Friis har sluppet os fri

FODBOLD: Resultatmæssigt var det ikke en god søndag for AaB, der tabte for femte gang i sæsonen på hjemmebane, hvor holdet fortsat kun har skrabet otte point sammen i ni kampe.

Men spillemæssigt viste holdet sig flot frem i de første 45 minutter, hvor offensiven endnu engang spurdlede og stod bag to flotte scoringer.

Desværre blev holdet ramt af fejl i defensiven og et tidligt rødt kort til Jores Okore gjorde det svært for Jacob Friis‘ tropper at hente point.

– Jeg har kendt Jacob i 10 år, og han er bare sig selv. Han har sluppet os fri spillemæssigt på banen, og generelt har han givet os mere frihed både på og udenfor banen og på og udenfor træningsbanen, siger Kasper Kusk, der scorede et flot mål til 2-2 efter fremragende forarbejde af Jakob Ahlmann.

– Da vi får udlignet til 2-2, der synes jeg egentlig, at den ligger til os. Og allerede ved 1-0, der drømte man da lidt om, at det kunne blive til endnu en storsejr som i Esbjerg. Men i anden halvleg spiller Horsens klogt og gør det svært for os. Og vi får aldrig for alvor lagt et pres på dem, siger han.

Træner Jacob Friis var også glad for spillet fremad banen i de første 45 minutter.

– Så længe vi var 11 imod 11 på banen, synes jeg, at der var mange gode takter. Men det er klart, at det bliver svært i anden halvleg, når vi ikke kan lægge et ordentligt pres med kun 10 mand, lød det fra AaB-træneren efter nederlaget.

– De har bolden meget, og det var selvfølgelig ventet, når de er en mand i overtal. Men jeg havde ikke regnet med, at de skulle have bolden så meget. Men nu må vi sætte alt ind på at jagte de tre point i den sidste kampe i Odense, siger Kasper Kusk.

AaB røg med nederlaget ud af top seks, men der er stadig kun et point op til sjettepladsen, hvor Esbjerg ligger med 26 point, ligesom der også er en stribe hold på 27 point.