Kusk gik fra himmel til helvede på en halv time

FODBOLD:I øredøvende larm fra AGF's fans måtte Kasper Kusk prøve at forklare sig i minutterne efter nederlaget var en realitet for AaB.

En halv time tidligere så det ud til, at Kusk skulle blive den helt store helt, der sendte AaB ud på et europæisk togt for første gang i umindelige tider. Her havde han netop fejret en fornem 2-1-scoring ved at kurre hen ad det våde græstæppe i Aarhus. Sådan rundt regnet 30 minutter senere måtte han sande, at matchvinderrollen var revet ud af hænderne på ham.

- Det er så sindssygt. Jeg har lyst til at stå og tude her bagefter. Det er så sort/hvidt. Det er jo så brutalt fodbold også kan være. Jeg troede godt nok, at den var hjemme, da jeg scorede til 2-1. Også fordi vi spillede godt i den periode, siger Kasper Kusk.

Efter at have set AGF få udlignet på et klassisk VAR-straffe, kort før den forlængede spilletid var spillet til ende, var det tid til en straffesparkskonkurrence, hvor Kasper Kusk som tidligere straffesparksskytte for AaB var en oplagt mand til at tage den første tur op til pletten.

- Jeg havde regnet med, at han ville kaste sig til en af siderne, så det var noget lort, men det kan jeg ikke gøre så meget ved nu. Jeg kan godt bære at brænde, når det nu skal være, siger Kasper Kusk.

Han havde i sagens natur gerne set AaB kvalificere sig til en tur ud i Europa, men nu er der ikke noget af det. I stedet handler det om at forbedre syvendepladsen fra denne sæson, når spillerne møder ind igen efter endt sommerferie.

- Det havde da selvfølgelig givet noget selvtillid, og det havde nok også betydet, at klubben kunne tiltrække nogle lidt andre spillere, så det er ærgerligt lige nu. Vi har egentligt set udmærket ud her i nedrykningsspillet, så jeg er ikke bekymret, siger Kasper Kusk.

- Vi er blevet mere stabile, og de sidste par kampe viser, at vi også er blevet bedre på udebane, siger Kasper Kusk.

Kampen mod AGF kommer til at gøre ondt at tænke tilbage på i de kommende dage, fordi det var en kamp, som AaB-lejren følte, at man skulle have vundet, men i forhold til det fremtidige arbejde var præstationen i Aarhus ikke helt skæv, hvis man lige ser bort fra straffesparks-aktiviteten.

- Hvis vi ser isoleret på kampen, så var det en okay kamp for os. Vi fik en svær start, men vi kom godt med og var bedst i store dele af kampen. Det var en kamp, som vi burde have vundet, siger Kasper Kusk.