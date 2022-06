Kusk mangler ikke muligheder i tilfælde af AaB-exit

AALBORG:Med Lars Friis' indtog genfandt Kasper Kusk noget af det niveau, som har skabt kronisk store forventninger til ham blandt AaB-fans og tilsvarende respekt hos andre superligatrænere.

Med en ny placering på venstrekanten fik "Troldmanden fra Gug" vist, at han stadig sparker og dribler bedre end gennemsnittet i den bedste danske fodboldrække. Indtil videre har det dog ikke været nok til at få AaB til at præsentere et tilbud om kontraktforlængelse for Kasper Kusk.

- Lige nu sker der ikke så meget med AaB. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg naturligvis gerne vil blive i klubben, hvis det bliver muligt, men på den anden side er jeg også nødt til at overveje min situation, siger Kasper Kusk.

Situationen er den, at han har kontraktudløb til nytår, og dermed kan han ved indgangen til juli frit forhandle med andre klubber om at skifte transferfrit ved årsskiftet.

Tidligere har klubber som Randers og Silkeborg været nævnt som mulige destinationer, hvis Kasper Kusks fodboldrejse skulle fortsætte væk fra AaB.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er de stadig inde i billedet til at hente Kasper Kusk. Faktisk skulle der være endnu flere danske klubber, der er klar til at kaste en kontrakt efter AaB-spilleren, hvis de får chancen.

Kan forhandle frit

- Jeg kan ikke udelukke noget i min situation. Det er da mit håb, at jeg ikke kommer til at stå arbejdsløs, hvis min kontrakt løber ud i AaB. Lige nu er der intet konkret, men vi må se, når vi når lidt længere hen, siger Kasper Kusk, der heller ikke ønsker at forholde sig konkret til Nordjyskes oplysninger om, at en lille håndfuld jyske klubber er klar til at kæmpe om hans gunst.

Lidt længere hen kan altså meget vel være den 1. juli, hvor Kusk altså kan snakke med andre klubber om en ny kontrakt uden hensyntagen til sin nuværende arbejdsgiver.

Umiddelbart ligner det en fodboldfremtid i Danmark, men Kasper Kusk vil ikke afvise, at det kan komme på tale med et nyt udlandseventyr.

- Først handler det om, at jeg får afklaret med AaB, hvordan det ser ud. Hvis jeg skal skifte klub, kan det også ende med, at udlandet bliver aktuelt, men det skal nok være et spændende tilbud så. Jeg har også en familie og tænke på, og det er jo på mange måde lettere for os som familie, hvis vi kan blive boende i Danmark, siger Kasper Kusk.

Til syvende og sidst handler det mest af alt om en fodboldfremtid for Kasper Kusk, hvor han bliver en spiller, der spiller fast.

- Jeg har nået en alder, hvor jeg måske har en kontrakt tilbage, og jeg har stadig stor appetit på at spille fodbold, så det er meget vigtigt for mig, at jeg får mulighed for at spille meget. I min alder vil det ikke give mening, at jeg skriver en kontrakt på et år for at blive reservespiller. Jeg vil bare gerne spille fodbold, siger Kasper Kusk.

Kreatøren fortæller til Nordjyske, at han forventer at spille sin kontrakt til ende i AaB.