Kusk-perle var ikke nok for AaB-reserver

FODBOLD:AaB's træningslejr i Opalenica i Polen sluttede med nederlag, da AaB's reserver måtte se sig slået af polsk modstand, ligesom det var sket for den umiddelbare startopstilling tidligere på dagen.

AaB tabte 1-2 til Gornik Zabrze, der var foran 2-0, inden Kasper Kusk fik reduceret med en fornem afslutning fra kanten af feltet. I slutfasen var Milan Makaric tæt på en udligning, men serberens afslutning prellede af på overliggeren.

Gornik Zabrze - AaB 2-1 (1-0) Mål: 1-0 Szymon Wlodarczyk (6. minut), 2-0 Alan Lubaski (59. minut), 2-1 Kasper Kusk (74. minut)

AaB's opstilling (4-3-3): Theo Sander - Kilian Ludewig, Emil Nymann, Anders Hagelskjær, Anders Noshe - Anosike Ementa, Jeppe Pedersen, Oliver Ross - Oliver Klitten, Milan Makaric, Kasper Kusk

- Jeg synes, at vi i perioder spillede fint og fandt de rum, vi skulle, men det blev for svært, fordi vi kom bagud med både 1-0 og 2-0 og derfor skulle ud at jagte.

- Jeg så dog nogle rigtig gode præstationer. Anders Hagelskjær fandt nogle gode rum med sine afleveringer frem i banen, og Jeppe Pedersen gjorde det også godt på en lidt uvant plads (på den defensive midtbane, red.).

- Som jeg sagde i morges, er der ikke noget, der er afgjort, selv om jeg satte de hold, jeg gjorde. Vi har en stærk trup, og der var nogle, der viste, at de vil med i den første kamp mod Viborg. Sådan skal det være, siger AaB-træner Lars Friis.

Oprindeligt var det planen, at nytilkomne Andreas Poulsen skulle have spillet de første 45 minutter i lørdagens sidste kamp, men venstrebacken må vente på sin første optræden i AaB-trøjen.

- Det er rigtig synd for Andreas, at han ikke fik den her mulighed for at vise sig frem. Hans fitness har været rigtig skidt, men han er på vej tilbage. Desværre fik han et vrid i anklen den anden dag, og da vi testede ham i morges, havde han smerter, når han skulle sprinte. Det er dog ikke værre end, at han kan træne med i næste uge, siger Lars Friis.

AaB rejser søndag hjem fra Polen. Præcis en uge senere bliver det alvor i Superligaen på udebane mod Viborg.