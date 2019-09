Kusk pryglede Vejgaard i anden halvleg

FODBOLD:Med en 6-0-sejr over Vejgaard Boldspilklub blev AaB som ventet den store i onsdagens nordjyske opgør i Sydbank Pokalen.

Kasper Kusk blev den store AaB-helt på Soffy Road. Kantspilleren scorede fem af AaB's seks mål, der alle blev scoret i anden halvleg.

Vejgaard - AaB 0-6 (0-0) Mål: 0-1 Patrick Kristensen (46. minut), 0-2 Kasper Kusk (straffespark, 52. minut), 0-3 Kasper Kusk (56. minut), 0-4 Kasper Kusk (75. minut), 0-5 Kasper Kusk (77. minut), 0-6 Kasper Kusk (90. minut) Advarsler: Mads Møller Madsen, Vejgaard (57. minut), Malthe Højholt, AaB (64. minut), Kristoffer Pallesen, AaB (69. minut), Mathias Mortensen, Vejgaard (82. minut) Dommer: Mikkel Redder Tilskuere: 2000 Opstilling VB (4-4-2): Peter Sandberg - Rasmus Strangholt, Christian Pagh Jensen, Malthe Mondrup, Peter Højgaard - Martin Sloth-Kristensen, Simon Siller Pedersen (Younes Christiansen, 78. minut), Mathias Møller Madsen (Patrick Björkman, 64. minut), Mathias Mortensen - Lasse Storvang, Daniel Olsen (Alexander Sloth-Kristensen, 61. minut) Opstilling AaB (4-3-3): Andreas Hansen - Kristoffer Pallesen, Jores Okore (Malthe Højholt, 61. minut), Mathias Ross, Patrick Kristensen - Jeppe Pedersen (Patrick Olsen, 83. minut), Magnus Christensen, Frederik Børsting - Kasper Kusk, Mikkel Kaufmann (Søren Tengstedt, 61. minut), Oliver Klitten VIS MERE

Favoritterne fra AaB satte sig som ventet tungt på opgøret fra kampens start, men Vejgaard forsvarede sig flot, og trods det store spilovertag var der langt mellem gæsternes oplagte scoringsmuligheder.

Efter 19 minutters spil nærmede AaB sig dog føringen for første gang. Et indlæg fra Kasper Kusk fandt Jores Okore ved den fjerneste stolpe, men AaB-anførerens forsøg prellede af på ydersiden af stolpen.

Igen efter 25 minutters spil blev AaB farlige efter et indlæg fra højre side, men i stedet for at heade mod mål valgte Mikkel Kaufmann at sende bolden på tværs, og det gav Vejgaard muligheden for at afværge den trussel.

Som første halvleg skred frem, blev frekvensen af muligheder til AaB skruet væsentligt op, og efter 27 minutter var det Oliver Klitten, der forsøgte sig. Efter en god dribletur sendte han dog sin afslutning forbi mål, og syv minutter senere fik Jores Okore endnu en stor chance efter et indlæg fra Kasper Kusk, men i fri position sendte forsvarsspilleren sin afslutning langt over mål.

Vejgaards bedste bud på en scoring i første halvleg var et forsøg fra distancen fra Mathias Møller Madsen, men det kunne AaB-målmand Andreas Hansen nemt afvise, og da Kasper Kusk med første halvlegs sidste spark sendte et nærgående frisparksforsøg lige forbi mål, stod det 0-0 efter de første 45 minutter på Soffy Road.

Foto: Claus Søndberg

Den stilling holdt dog end ikke et minut af anden halvleg, inden AaB endelig fik hul på bylden. Patrick Kristensen blev spillet fri, og backen lagde sikkert bolden ind bag en sagesløs Peter Sandberg i Vejgaard-målet.

Kort efter var AaB tæt på en fordobling af føringen efter et nyt gennembrud i venstre side. Denne gang blev bolden lagt på tværs, hvor Frederik Børsting dog ikke fik ordentlig ram på sin afslutning, der gik forbi mål.

AaB fik dog sit 2-0-mål efter 52 minutters spil, og det var igen takket være en stærk venstreside. Patrick Kristensen og Oliver Klitten kombinerede flot, inden sidstnævnte blev nedlagt i straffesparksfeltet. Dommer Mikkel Redder pegede på pletten, og straffesparket blev sikkert udnyttet af Kasper Kusk.

Nu havde AaB fundet opskriften, så efter 56 minutters spil blev det også 3-0. Oliver Klitten og Patrick Kristensen samarbejdede igen fint i venstre side. Sidstnævnte fik sin afslutning reddet, men Kasper Kusk var første riposten, så kantspilleren kunne score et af sine sjældne hovedstødsmål.

Et kvarter før tid fuldendte Kasper Kusk sit hattrick, og denne gang scorede han med en for ham mere karakteristisk afslutning. Kantspilleren blev spillet fri i højre side og lagde med indersiden bolden over i det fjerne målhjørne.

Foto: Claus Søndberg

Nu var AaB-opvisningen total, og kort efter scorede Kasper Kusk igen. Forarbejdet stod han selv og Frederik Børsting for, inden Kusk nemt kunne prikke bolden det sidste stykke over stregen.

I det følgende minut kunne Vejgaard til gengæld have pyntet lidt på resultatet, men Martin Sloth-Kristensen måtte se sit forsøg fra nært hold blive reddet af Andreas Hansen.

I stedet lukkede og slukkede Kasper Kusk med at score sit femte mål i kampen til slutresultatet 6-0.

Med sejren er AaB klar til ottendelsfinalerne i Sydbank Pokalen.