Kusk strålede i Odense: - Drømmer om, at det kan være vendepunktet

FODBOLD:Kasper Kusk lavede mandag aften et storslået comeback på AaB's hold, da han blev skiftet ind efter knap en times spil i udekampen mod OB. Han både assisterede og scorede, så nordjyderne vandt superligakampen 3-2.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg kunne komme ind og være med til at vende det hele. Jeg følte, at jeg havde en god energi, og at tingene gik min vej. Jeg drømmer om, at det kan være vendepunktet for mig fortæller Kasper Kusk.

Hidtil i foråret har AaB-kreatøren i et enkelt tilfælde har været helt udeladt fra truppen og ellers har han blot fået meget korte indhop. Den nyankomne cheftræner, Lars Friis, har dog anderledes planer for Kusk.

- Jeg håber, at det kan være en ny start for mig med Friis som træner. Jeg havde i hvert fald en bedre fornemmelse før den her kamp, end jeg har haft i de seneste uger, når det kom til chancen for spilletid. Jeg er bare glad for, at der blev set min vej, og det håber jeg også, der vil blive gjort fremadrettet, siger Kasper Kusk.

Kasper Kusk har her scoret til 3-2 for AaB i Odense. Foto: Torben Hansen

Mod OB var en af hans første aktioner at lægge et perfekt indlæg til Milan Makaric, som serberen kunne løbe i mål til udligning 2-2.

- Han er så god med hovedet, at han nok skal score, hvis vi kan give ham den slags indlæg, fortæller Kusk, der siden scorede sejrsmålet, da han viste aggressivitet og erobrede bolden til en friløber for sig selv.

- Jeg havde måske lidt mere energi, fordi jeg lige var skiftet ind og havde friske ben. Det var i hvert fald en forløsning at se den gå ind, fortæller AaB-spilleren, der fejrede målet ved at tage bolden under trøjen og sikke tommelfingeren i munden.

- Min kæreste og jeg har barn nummer to på vej, og det fik jeg lige lyst til at markere. Jeg havde egentlig ikke aftalt det med nogen, men man ved jo ikke, hvornår jeg kommer til at score næste gang, siger Kasper Kusk med et skævt grin.