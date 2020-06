Kusk tjekker telefonen konstant: Første barn fylder rimeligt meget

FODBOLD:Der er ting, der er vigtigere end fodbold. Det så man tydeligt på AaB's Kasper Kusk, der under fredagens træning i superligaklubben flere gange var ude på sidelinjen for at tjekke sin telefon.

Kæresten Camilla står foran at føde parrets første barn - en datter - og hun er nu gået 12 dage over terminen. Af samme grund blev Kasper Kusk også hjemme fra onsdagens udekamp mod FC København.

- Det fylder rimeligt meget i øjeblikket - især fordi hverken jeg eller min kæreste har prøvet det før, erkender Kasper Kusk.

- Fødslen skal formentlig sættes i gang meget snart, så nu krydser jeg bare fingre for, at vi kommer godt ud på den anden side. Så kan der igen komme fokus på fodbolden, siger AaB-spilleren.

Cheftræner Jacob Friis har derfor også valgt at se bort fra Kusk til lørdagens hjemmekamp mod FC Nordsjælland.

- Han har forståeligt nok andre ting i hovedet lige nu, og det skal der også være plads til, når man bliver far for første gang, fastslår han.