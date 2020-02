Kusk ude med karantæne - Okore og Kristensen tilbage for AaB

FODBOLD:Både AaB og Brøndby fik en glimrende start på foråret i Superligaen, da begge klubber sejrede med 2-0 på udebane i sidste weekend.

Søndag tørner de to klubber sammen på Aalborg Portland Park i et opgør, der er særdeles vigtigt for AaB's ambitioner om at komme blandt de seks bedste hold i 3F Superligaen, hvor holdet lige nu er placeret på sjettepladsen.

Den dobbelte målscorer fra den første kamp i Silkeborg, Kasper Kusk, er ude med karantæne, men til gengæld kan træne Jacob Friis glæde sig over, at han har Jores Okore tilbage fra karantæne, ligesom Patrick Kristensen er kommet sig over den skade, der holdt ham ude af truppen sidste weekend.

Malthe Højholt, Kasper Pedersen og Lukas Klitten er fortsat ukampdygtige. Sidstnævnte forventes klarmeldt i den kommende uge.

Jacob Friis har dermed udtaget følgende trup til kampen, der spilles klokken 18.00 på Aalborg Portland Park.

1 Jacob Rinne, 2 Patrick Kristensen, 3 Jakob Ahlmann, 5 Jores Okore, 6 Kristoffer Pallesen, 8 Iver Fossum, 9 Tom van Weert, 10 Lucas Andersen, 16 Magnus Christensen, 20 Oliver Klitten, 21 Patrick Olsen, 22 Andreas Hansen, 23 Robert Kakeeto, 24 Mathias Ross, 25 Frederik Børsting, 26 Rasmus Thelander, 27 Søren Tengstedt, 28 Jeppe Pedersen og 34 Anders Bærtelsen.