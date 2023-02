Kvalificeret til VM: Rekordmange frederikshavnere på landsholdet

FREDERIKSHAVN:A-landsholdet i floorball skal spille VM i Singapore, efter de kvalificerede sig til slutrunden i Letland.

- Det var helt vildt imponerende, at et så ungt landshold kunne kvalificere sig. Det var overraskende, da mange af de rutinerede kræfter på landsholdet havde sagt nej. Der var kun tre spillere, som havde været med til en VM-slutrunde før, fortæller Søren Frederiksen, dameligatræner for Frederikshavn Blackhawks.

At mange af de rutinerede spillere på landsholdet valgte at takke nej til kvalifikationen i Letland var en reaktion på Floorball Danmarks udmelding om, at de ikke kunne yde økonomisk støtte til kvalifikationen i Letland.

Da Danmark ellers ville blive udelukket at deltage i internationalt sammenhæng, hvis de ikke kunne stille hold, valgte hele otte piger fra Frederikshavn at rejse til Letland og kæmpe med om VM-deltagelse. Det var rekordmange frederikshavnere på A-landsholdet, som udgjorde halvdelen af truppen.

- Vi vidste, vi havde en del piger fra Blackhawks, som kunne være interessante for landsholdet de næste par år. Vi frygtede, at der var nogen, som sågar ville stoppe, hvis vi fik en så lang udelukkelse, siger Søren Frederiksen.

Lovende generationsskifte

Det unge nye landshold, hvoraf tre af frederikshavnerne kun var 15 år, kan vi have høje forventninger til i fremtiden ifølge Søren Frederiksen. Den 17-årige Sille Larsen fra Frederikshavn har tidligere spillet for U19 landsholdet, men gjorde debut for A-landsholdet i Letland.

- Man drømmer altid om landsholdet. Det er en stor drøm, der gik i opfyldelse, fortæller Sille Larsen og fortsætter:

- Vi havde selvfølgelig en målsætning om at kvalificere os. At vi så opnår det, det er mega fedt.

Sille Larsen scorede tre mål under kvalifikationskampene og blev kåret til kampens spiller i det sidste opgør mod stormagten Finland, som hun med tre andre holdkammerater fra Frederikshavn kunne fejre at have modtaget samtlige mulige priser.

VM-slutrunden i Singapore bliver afviklet i december 2023.