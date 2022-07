Kvindefodboldens flagskib Fortuna hædret med Årets Guld-Harald

FREDERIKSHAVN:I sin motivation for, at netop Fortuna skal have årets Guld-Harald, sagde Rudi Nielsen, at hun gennem alle årene har været imponeret over, at klubben insisterede på at udvikle og promovere kvinde- og pigeholdene på samme professionelle niveau som herreholdene. Det er den indstilling båret frem af ildsjæle som John Robert Larsen og Jette Andersen, der har gjort Fortuna til et fyrtårn i kvindefodbold, ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Et par tal fra Fortunas imponerende sejrsstatistik taler sit tydelige sprog. Siden DBU i 1972 optog kvindefodbold i unionen, har Fortuna vundet 11 danmarksmesterskaber og fået lige så mange sølvmedaljer. Desuden har klubben vundet landspokalfinalen 10 gange. Så kan det virke paradoksalt, at Fortuna ikke har nogle spillere på det landshold, der i disse dage kæmper om EM i England, men flere profiler har en fortid i Fortuna.

Flere piger skal spille fodbold

Årets Guld-Harald blev modtaget af Fortunas formand Birgit Christensen, der selv er tidligere landsholdsspiller fra bl.a. OL i Atlanta i 1996, og hendes forgænger, Jette Andersen, formand gennem 29 år. Prisen bestod af en model af billedhugger Christian Svendsens flotte skulptur af Harald Nielsen samt 25.000 kr. I sin takketale sagde Birgit Christensen, at det var en stor ære for klubben, og at prisen ville blive brugt til at fastholde og tiltrække endnu flere piger i fodboldsporten.

Forud for prisoverrækkelsen talte Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen om, at traditioner og fodbold binder os sammen, at fodbolden kan noget helt særligt, og at det er vigtigt, at vi hylder vores helte. Og Harald Nielsen var en af verdens største fodboldspillere.

Fjerde gang prisen uddeles

Harald Nielsen døde i 2015, og det er i år fjerde gang, den pris, der bærer hans navn, bliver uddelt.

Prisen er opkaldt efter Harald Nielsen, der døde i 2015, og hvis statue pryder forpladsen til Arena Nord. Foto: Hans Ravn

Tidligere vindere har været fodboldtræner David Nielsen, fodboldspiller og nuværende direktør i DBU Peter Møller samt frederikshavnerdrengen Søren Frederiksen, der har vundet DM med både Silkeborg og AaB og er blevet topscorer i superligaen, mens han spillede for Viborg, hvor han siden blev træner.

Efter uddelingen af årets Guld-Harald fyldte deltagerne til Cup No 1 Frederikshavn Stadion til en festlig åbningsceremoni. Foto: Hans Sejlund

Overrækkelsen af årets Guld-Harald sker altid i forbindelse med åbningen af Cup No. 1, og det var et festligt syn, da tusindvis af unge fodboldspillere holdvis marcherede forbi Harald Nielsens Plads med statuen af byens store helt.