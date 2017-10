Kvindelandsholdet selvtræner forud for kamp mod Sverige

FODBOLD: Danmarks kvindelandshold i fodbold er for anden dag i træk udeblevet fra den officielle træning i Helsingør som følge af den verserende fodboldkonflikt med Dansk Boldspil-Union (DBU).

Spillerne sørger dog selv for at holde sig i gang frem mod VM-kvalifikationskampene mod Sverige på fredag og siden Kroatien.

I stedet for træning under træner Søren Randa-Boldt selvtræner landsholdet tirsdag på Dragør Boldklubs baner under ledelse af Mark Strudal og iført Spillerforeningens grønne tøj, skriver BT.

- Spillerne dukkede i stedet op på anlægget i Dragør i bus klokken 13 og træner efter planen frem til klokken 15, skriver BT.

I den øjeblikkelige konflikt mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) kan parterne ikke blive enige om vilkårene i en landsholdsaftale for de danske landsholdskvinder.

De ønsker ikke at gå på banen, før en aftale er på plads.

For en måned siden valgte spillerne ligeledes at strejke forud for en venskabskamp mod Holland og en VM-kvalifikationskamp mod Ungarn.

Også ved den lejlighed selvtrænede holdet. Da fik man en midlertidig aftale på plads, så kampen mod Ungarn blev spillet. Kampen mod Holland blev derimod aflyst.

