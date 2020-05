Kvindeligaen starter igen: Slutspillet halveres

FODBOLD:I de kommende dage genstartes landets to bedste rækker i herrefodbold efter coronapausen, og nu er turen også snart kommet til kvinderne.

Dansk Boldspil-Union fortæller på sin hjemmeside, at unionens bestyrelse har valgt at genstarte Gjensidige Kvindeligaen.

De første kampe spilles 6. juni, men den lange pause får konsekvenser for turneringsformatet. Både medaljeslutspillet og kvalifikationsrækken halveres fra 10 til 5 spillerunder.

Som vinder af grundspillet får Fortuna Hjørring 10 point med over i medaljeslutspillet, mens FC Thy-Thisted i kraft af sin fjerdeplads får fire point med. Mellem de to nordjyske hold ligger Brøndby og FC Nordsjælland med henholdsvis otte og seks point. VSK Aarhus får to point med, mens Kolding Q åbner slutspillet uden point.

Fortuna Hjørring, Brøndby og FC Nordsjælland får tre hjemmekampe, mens de tre øvrige hold i slutspillet må nøjes med to kampe på eget græs.

Kvalifikationsspillet får deltagelse af AaB fra den næstbedste række. Her duellerer seks hold om de to sidste pladser i næste sæsons kvindeliga.

Også pokalturneringen, hvor Fortuna Hjørring og FC Thy-Thisted er klar til semifinalen, skal færdigspilles. Semifinalerne mod henholdsvis FC Nordsjælland og Kolding Q skal dog afgøres over én kamp i stedet for de planlagte to kampe.

Kvindeligaen afsluttes efter planen 27. juni, mens pokalfinalen først afvikles i enten anden eller tredje weekend i juli.