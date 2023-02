Kvinderne har taget magten i dansk professionel boksning

DANMARK: Selvom 30-årige Enock Poulsen har slået sig til titlen europamester i superletvægt er det stadig kvinderne, der kaster mest sol over dansk professionel boksning.

Både 29-årige Dina Thorslund (WBO-verdensmester) og 33-årige Sarah Mahfoud (tidligere IBF-verdensmester) er med i toppen over verdens bedste kvindelige boksere. Thorslund er nummer 21, mens Mahfoud er nummer 25 på "pound-for-pound"-listen.

Den danske kvindelige boksetrone har tilmed fået Bettina Palle tilbage som promotor, efter at faren Mogens Palle døde 27. august sidste år. En stor opgave, men Bettina Palle, som allerede fik promotorlicens i 1998 og var aktiv promotor indtil 2011, er nu tilbage med et stævne 4. marts i Musikteatret Albertslund.

Og ligesom TK Promotion, der lørdag aften sender Dina Thorslund ud i en VM-kamp i Gråjær Arena i Holstebro, har Bettina Palle fået en tv-aftale på plads. Mens TK Promotions stævner sendes på Sport Live, har Bettina Palle fået en aftale med Pluto TV Sport om at sende "Danish Fight Night".

Det er aftaler, der naturligvis betyder meget økonomisk for de to boksestalde, for de er med til at forbedre arbejdet med at skaffe reklamer og sponsorer.

Dina Thorslund er i skrivende stund eneste danske verdensmester. Arkivfoto: TK Promotion

- Tv er med til at skabe mere fokus på professionel boksning. At nå ud til et større publikum end tilskuerne i hallerne og dermed være med til at udvikle professionel boksning, siger Bettina Palle.

Hvor længe Bettina Palle fortsætter i sin fars fodspor med professionelle boksestævner, har hun ingen tidshorisont for.

- Jeg er gået i gang til ære for min far og for at bakke op om bokserne. Men jeg tager kun ét år ad gangen, siger Bettina Palle.

Mens Bettina Palle først sender boksere i ringen lørdag 4. marts, er TK Promotion klar med årets første stævne lørdag, hvor Dina Thorslund kravler under tovene til et titelforsvar af WBO-bæltet i bantamvægt mod den 27-årige argentiner, tidligere WBO-verdensmester i fluevægt Debora Anahi Lopez. Hun har vundet 20 kampe, bokset én uafgjort og tabt én kamp.

Dina Thorslund har vundet alle sine 18 kampe. Hun er også favorit mod Debora Anahi Lopez og håber, at sejr nummer 19 vil kunne sende hende videre til en VM-kamp i udlandet.

- Det har længe været hendes mål at få sådan en kamp. Der er også søgt i alle verdens hjørner, men desværre er der ikke faldet noget på plads endnu, siger hendes træner Thomas Madsen.

En kamp mod Sarah Mahfoud har ofte været på tale, men er heller ikke blevet til noget. Om den bliver det, kan kun tiden vise.

For Sarah Mahfoud drejer næste kamp sig om at tage et skridt tilbage til en VM-kamp. Hun tabte i sin seneste kamp 24. september sidste år sit IBF VM-bælte i fjervægt til amerikaneren Amanda Serrano i Manchester Arena. Nu får hun en kamp om det ledige WBC silver-mesterskab i fjervægt mod den 23-årige tysker Lara Ochmann, der har en rekordliste med ni sejre og ét nederlag.

Mens Dina Thorslund og Sarah Mahfoud umiddelbart står foran kampe, vågner Bettina Palles europamester Enock Poulsen stort set hver morgen til en ny kampdato for titelforsvaret af Europamesterskab i superletvægt mod den 35-årige franskmand Franck Petitjean. Nu er EM-kampen endelig fastlagt til lørdag 29. april i Creteil sydøst for Paris.