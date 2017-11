Kvist: Jeg er stolt

FODBOLD: Som en af de absolut få i den danske trup, så har William Kvist prøvet at spillet et VM. Midtbanespilleren var som ung med i den danske VM-trup i Sydafrika i 2010, men nu får han altså chancen endnu engang, efter Danmark tirsdag aften nedsablede Irland med hele 5-1 på Aviva Stadium og dermed fjernede enhver tvivl om, hvem der skulle med til slutrunden.

- Jeg er sgu stolt af holdet. Det må jeg bare sige. Der fik vi da vist sat på plads, hvem der er det bedste fodboldhold af os, siger William Kvist med henvisning til den megen kritik Danmark fik ovenpå 0-0 kampen i Telia Parken lørdag aften.

- Jeg er virkelig glad, for det betyder rigtig meget, og som jeg lige sagde til min kone for lidt siden, så er det noget af det største jeg har opnået. Det kunne have været min sidste landskamp, hvis vi var røget ud, og nu står jeg i stedet og skal med til VM næste sommer, siger han.

- Der er masser af potentiale i det her mandskab. I 2010 havde vi også et godt hold, men der var flere erfarne spillere. Det her et et hold, der kan nå rigtig langt, og det er dejligt at være en del af, siger William Kvist, der spillede en af sine bedste landskampe i nyere tid for.