Lånespillere spiller afskedskamp for White Hawks

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks har de sidste måneder haft glæde af lejespillerne Kristian Rubins og Liam Folkes, ligesom klubben også har haft besøg af NHL-spilleren Joachim Blichfeldt.

Allerede i sidste uge måtte man igen sige farvel til Joachim Blichfeldt, der rejste tilbage for at være klar til NHL-camp, og tirsdag aften spiller Kristians Rubins og Liam Folkes så afskedskamp for holdet.

Kristians Rubins nåede 20 kampe for White Hawks, men er nu blevet kaldt retur til Toronto Maple Leafs.

Liam Folkes nåede at spille 14 kampe for Frederikshavn, hvor han dog ikke på nogen måde har brændt isen af.

I en pressemeddelelse fortæller klubben, at man sonderer markedet efter nye spillere, men man vil bruge den tid, der er nødvendig for at finde de rette.