Ladehoff fortsætter de flotte takter fra forrige sæson i Pirates-sejr

ISHOCKEY:Den anden kamp i hovedstadsområdet på blot tre dage skulle for alt i verden kaste mere end det ene point af sig, som søndagens besøg i Herlev havde resulteret i for Aalborg Pirates.

Tirsdag var modstanderen Rødovre Mighty Bulls, og denne gang var der ingen slinger i valsen for det forsvarende mesterhold, der vandt kampen 5-2 og skudstatistikken 34-14.

Selve kampbilledet var omtrent ligeså entydigt som føromtalte statistik antyder. Aalborg dominerede fra første skøjtetag, men man skulle helt hen mod slutningen af første periode for at finde kampens første mål.

Det var signeret Tobias Ladehoff, der også gjorde det til 2-0 for piraterne i anden periode, hvilket var periodens eneste mål.

I tredje periode ville Patrick Bjorkstrand og Julian Jakobsen også lege med. De to store Pirates-profiler gjorde det til henholdsvis 3-0 og 4-0, inden Rødovre fik lov til at pynte på resultatet med to scoringer. Mod kampens slutning strammede piratskibet dog skruen lidt, da Jeppe Jul Korsgaard gjorde det til 5-2.

Med de to første scoringer i kampen er Tobias Ladehoff nu oppe på fire scoringer i ligeså mange kampe, og dermed ligner det en direkte fortsættelse af sidste sæsons flotte pointsnit fra Ladehoff, der havde lidt af en gennembrudssæson med 51 point i 58 kampe. Tirsdagens opgør i Rødovre bød i øvrigt også på sæsonens anden assist for Ladehoff.

Næste opgave for Aalborg Pirates er fredagens hjemmekamp mod Frederikshavn White Hawks, der kommer forbi til sæsonens første lokalderby.