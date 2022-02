Ladehoffs store gennembrud: Derfor har Pirates-spilleren for alvor fundet melodien

ISHOCKEY:Aalborg Pirates viste sig flot frem foran de tilbagevendte tilskuere, da nordjyderne besejrede Odense Bulldogs med 5-1 hjemme i Sparekassen Danmarks Isarena.

Det var da også de stemningsskabende tilskuere, som Tobias Ladehoff fokuserede på efter kampen.

- Det var dejligt og fedt at mærke det boost, som det giver at have tilskuere i ryggen. Vi er på vej ind i en hård periode med mange kampe, hvor det gælder om at få så mange point som muligt, og der er det da dejligt at mærke tilskuerne igen, lyder det fra offensivspilleren.

Aalborg Pirates havde en længere ufrivillig pause på grund af udbredt coronasmitte i truppen. Men siden piraterne igen blev sluppet løs på isen, har de taget imponerende fire sejre i træk.

- Det er rigtig rart, at vi har det mentale overskud for tiden. Selvom vi har startet dårligt ud i mange kampe, så er vi alligevel kommet tilbage. Det var det samme i aften (onsdag, red.), hvor vi ikke fik det til at hænge sammen i 1. periode, men vi fik spillet os op i den resterende del af kampen, siger Tobias Ladehoff.

Den 24-årige forward, der fik sin debut i 2013/14-sæsonen, kan tydeligt mærke, at han i indeværende sæson har fået en større rolle på holdet.

- Jeg har naturligvis fået mere ansvar, hvilket jeg også ser som helt naturligt, jo flere sæsoner jeg spiller i klubben. Men det handler også om at gøre sig fortjent til det, og det synes jeg, at jeg har ved at præstere godt, når jeg har været oppe i de øverste kæder, siger Pirates-spilleren.

Tobias Ladehoff lavede en assist til Mikkel Højbjergs 4-1-mål, hvilket sender Ladehoff op på 30 point i sæsonen. Det er allerede et godt stykke over de seneste sæsoners pointudbytte for Aalborg Pirates nummer 87.

- Man kan vel godt sige, at det er i denne sæson, jeg for alvor har fået mit gennembrud. Jeg synes, at jeg viste gode takter i sidste sæson, men det spiller for alvor i år, da jeg har fundet min måde at spille på.

- Det handler om, at jeg formår at være rolig på pucken. Det gør, at jeg har mulighed for at finde rummene til mine holdkammerater og lave de målgivende afleveringer, og så har jeg bare været det skarpere, når jeg selv har fået chancen, lyder det fra Tobias Ladehoff.