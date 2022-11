Længe ventet debut giver gode løfter for Mors-Thy-keeper

GUDME:Det endte med det ventede nederlag, da Mors-Thy Håndbold tabte 31-37 ude mod GOG, men undervejs var der flere gode momenter for Mors-Thy.

Dagens helt store lyspunkt var ubetinget en debut til keeper Svend Rughave, der har siddet ude med en meniskskade siden sit skifte fra Lemvig/Thyborøn.

Han kom ind og afløste Rasmus Henriksen i MTH-målet, og det begyndte godt for Rughave, der blandt andet noterede sig for to redninger af straffekast.

- Det var sindssygt dejligt at være tilbage på banen igen. Det er noget, jeg har savnet ubetinget, mens jeg har siddet ude. Selvom Rasmus Henriksen har stået stærkt for os i den her sæson, så har jeg da flere gange siddet og ønsket, at jeg kunne gå ind og hjælpe holdet, siger Svend Rughave.

Svend Rughave har ikke været i kamp på liga-niveau siden maj i nedrykningsspillet med Lemvig/Thyborøn, men det er dog blevet til et par 2. divisionskampe på det seneste.

- Jeg nåede at få to 2. divisionskampe, inden jeg kom med ind til den her kamp. Jeg tror helt sikkert, at den beslutning har været god, og det har været godt givet ud, at jeg fik de kampe, for jeg følte mig godt tilpas på banen i dag, og det er ikke sikkert, at det havde været tilfældet, hvis jeg ikke havde de kampminutter med, siger Svend Rughave.

Han forsøgte sammen med holdkammeraterne at hænge på GOG, men da først det fynske lyntog ramte topfarten i anden halvleg, var det svært at følge trop.

- Det var som om, de bare gik og ventede på, at vi ville dumme os lidt, og så slog de til. Man må bare rose GOG for at spille med stor skarphed. Ligeså snart vi dummede os lidt, så løb de fra os. De har en utrolig offensiv effektivitet, som man også kan aflæse på det antal mål, de scorer, siger Svend Rughave.

Nederlaget kan dog ikke fjerne glæden over at være tilbage igen. Ovenikøbet et par uger før det forventede comeback. Da Svend Rughave havde fået foretaget sin menisk-operation i juni, lød meldingen på et halvt års genoptræning, hvilket ville give en comebackdato, der sagde 13. december. Den tidsplan er dog blevet revideret undervejs, fordi Mors-Thy-keeperen har overhalet planerne.

- De seneste tre uger har det føltes godt, og i tæt samarbejde med vores sundhedsstab blev det vurderet, at jeg var klar til at spille kampe igen. Genoptræningen er gået fint, og derfor endte jeg med at få de her kampe i 2. division, inden jeg kom ind til ligaminutter mod GOG, forklarer Svend Rughave.

Nu er spørgsmålet blot, hvornår man skal forvente, at Svend Rughave rammer sin normale topform, som alt andet lige gør ham til et kæmpe aktiv i målet, hvor han vil udgøre en stærk duo med Rasmus Henriksen.

- Det er svært at sige, hvor hurtigt det vil gå. Jeg træner jo godt hver dag, og det føles nemt at falde tilbage i den rytme, så mit håb er, at jeg snart vil være i stand til at lukke ned inde i målet, siger Svend Rughave.

Med lørdagens nederlag i Gudme er Mors-Thy noteret for otte point i 15 kampe. Det betyder, at man har otte point ned til HC Midtjylland på sidstepladsen, men man har også otte point op til Fredericia på ottendepladsen, der udløser den sidste slutspilsbillet.