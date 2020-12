Læsø drømmer om slutrunder: - Det er derfor, at jeg er i Aalborg

HÅNDBOLD:Lørdag var ikke den bedste kamp for Aalborg Håndbolds spillere, der måske ligger på kanten til en landsholdsudtagelse til januars VM-slutrunde i Egypten. Her tabte nordjyderne nemlig til bundholdet Ribe-Esbjerg.

En mulig kandidat til de røde landsholdstrøjer er dog Aalborg Håndbold-playmakeren Nikolaj Læsø. Rasmus Lauge har nemlig været under kniven, og dermed er der blevet kortere vej til det store landsholdsgennembrud for den 24-årige.

- Det er derfor, at jeg er taget til Aalborg, som er den bedste klub i Danmark. Det er en drøm og et mål, man har. Det skal man have - ellers bør man ikke spille håndbold, siger Nikolaj Læsø.

Men lige præcis den kommende slutrunde tør han endnu ikke melde sig som kandidat til.

- Jeg har ærligt talt ikke tænkt så meget over det. Det er en drøm at spille på landsholdet, og man skal være rigtig dygtig for det. Så jeg håber, at det bliver min tur, og jeg får chancen. Som det ser ud nu, er der mange dygtige spillere.

- Så længe jeg ikke har fået et opkald endnu, koncentrerer jeg mig 100 procent på alt omkring holdet i Aalborg. Ender jeg med at komme med, så kommer fokus på det til den tid, siger han.

Aalborg Håndbold-cheftræneren Stefan Madsen har selv ageret ungdomslandstræner tidligere. Han tror på, at de danske mestres playmaker står et sted på landstrænerens papirer.

- Jeg tænker helt sikkert, at Nikolaj ligger i periferien af holdet. Vi har heldigvis mange dygtige spillere i Danmark, så det er kun landstrænerne, der ved, hvordan det bliver. Jeg håber, at vi får så mange med som overhovedet muligt, og så må vi se, siger Stefan Madsen.

Generelt er der mange på holdkortet i Aalborg, som kan vise sig at komme med til Egypten.

- Jeg synes, at vi har et fantastisk hold med masser af kvalitet og dygtige spillere. Jeg håber, at vores spillere, der har været med tidligere, er med til at repræsentere de forskellige nationer og Aalborg Håndbold på den internationale scene, siger cheftræneren.

Nordjydernes succesfulde eventyr i Champions League kan meget vel få diverse landstrænere til at øjne spillere på det danske mesterhold.

- Jeg håber, at vi med vores præstationer gennem efteråret får en del spillere med, siger Stefan Madsen.

Foto Lars Pauli

Ribe-Esbjerg vandt 31-29 over Aalborg Håndbold, da de lørdag mødtes i Jutlander Bank Arena.