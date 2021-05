Læsø har ledt efter niveauet oven på VM-triumf - nu er det fundet

HÅNDBOLD:Syv gange lynede Nikolaj Læsøs højrearm i Aalborgs sejr over Skanderborg. Verdensmesteren har ellers været nede i en bølgedal siden hjemkomsten fra VM i Ægypten, men mod Skanderborg var den tidligere så skydegale spiller tilbage i sit gamle jeg. Det vil sige kort aftræk og betænkningstid, når der skulle forsøges udefra.

I efteråret fortsatte han takterne fra tiden i Aarhus, hvilket vil sige, at han skød på mål i et væk. Oftest med scoringer til følge. Derfor blev det også til en plads i den danske VM-trup, men siden VM har Nikolaj Læsøs omrejsende skydetelt været en skygge af sig selv.

Mod Skanderborg var han imidlertid i hopla.

- Det var dejligt endelig at få mange minutter, som jeg fik i dag. Jeg er super glad for den tillid, jeg fik fra trænerteamet, og så var det bare skønt, at jeg kunne gå ind og levere en god indsats, siger Nikolaj Læsø.

Den normalt så skydeglade back var en af hovedarkitekterne bag en solid Aalborg-sejr, der stort set aldrig var i fare mod den normale skrækmodstander fra Skanderborg. Her viste han sammen med de svenske bagspillere Felix Claar og Lukas Sandell storspil og overskud i en grad, der lover godt frem mod de kommende kampe mod Flensburg-Handewitt.

Lørdagens gode præstation fra Nikolaj Læsø stod i skarp kontrast til de forrige måneders præstationer.

Faktisk var det nået til et punkt, hvor man kunne spekulere i en eventuel skade som forklaring.

- Jeg har ikke været skadet. Det har ikke været tilfældet. Jeg har bare været ramt af noget formnedgang, siger Nikolaj Læsø, der glæder sig over, at spillet er ved at sidde der igen.

- De seneste kampe er det begyndt at se en smule bedre ud, så jeg er rigtig glad for, at jeg fik den her kamp i dag, siger Nikolaj Læsø, der har selverkendelse og indsigt nok til at erkende, at det ikke har været toppen af poppen fra hans side siden VM.

- Vi er mange dygtige spillere i truppen, og efter jeg kom hjem fra VM, skulle jeg lige omstille mig, for der var gået en måned, hvor jeg ikke havde spillet ret meget, så det var en stor omvæltning for mig. Jeg skulle forsøge at ramme det samme niveau, og det har jeg helt ærligt ikke gjort, siger Nikolaj Læsø, der kan se frem til de kommende kampe med mod på håndboldtilværelsen.

- Det er bare fedt, at spillet er ved at være der. Nu kommer alle de sjove kampe jo. Nu håber jeg, at jeg kan levere godt mod Flensburg. For jeg føler, at jeg er ved at være tilbage på det niveau, som man kender mig for, siger Nikolaj Læsø.

Mellem de to Champions League-kvartfinaler mod Flensburg-Handewitt har Aalborg en ligakamp mod TTH Holstebro, der skal afgøre, hvem der vinder mellempuljen.

Aalborg kunne have vundet, hvis TTH havde tabt til Skjern, men her vandt Holstebro-holdet 34-32.