Læsø jagter finaleplads og fridag

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold viste klassen, da man i første DM-semifinale havde helt og aldeles styr på GOG i en kamp, der sluttede med en sejr på 30-28. Cifre der ikke helt afspejler nordjydernes overlegenhed.

Den bedrift skal meget gerne gentages, når andet akt af semifinaleføljetonen udspiller sig i Jutlander Bank Arena torsdag aften. Her kan hjemmeholdets Nikolaj Læsø for første gang opleve, hvad det sådan for alvor vil sige at spille på hjemmebane i Aalborg.

Der kommer nemlig tilskuere ind til kampen i stride strømme. Over par 2.000 hænder skal forsøge at hjælpe Aalborg Håndbold i DM-finalen. Det er første gang i Nikolaj Læsøs tid i klubben, at man kan lukke så mange mennesker ind til en kamp.

- Jeg glæder mig sindssygt meget. Det bliver spændende at opleve, hvordan det er at være på hjemmebane i Aalborg. Jeg har jo kun prøvet at være på udebane, når der har været mange tilskuere i hallen, siger Nikolaj Læsø.

De mange tilbagevendte fans kan se frem til et møde med en venstreback, der nærmer sig topformen efter et par solide præstationer. Først en forrygende anden halvleg i Flensburg, og senest en fremragende kamp mod GOG, der kastede seks mål af sig.

- Jeg nærmer mig topformen. Der var en periode, hvor jeg ikke fik den samme mængde spilletid, fordi andre gjorde det godt, og sådan er det, når man spiller i en klub som Aalborg. Nu er jeg begyndt at spille mere igen, og så er jeg bare glad for, at jeg kan betale tilbage med nogle gode præstationer, siger Nikolaj Læsø.

I den første semifinale mod GOG var der hul igennem til netmaskerne for Læsø, som sammen med holdkammeraterne beviste, at det ikke er noget problem at holde fokus på den enkelte kamp.

- Der er en klar vinderkultur her i klubben. Det er lige meget, hvem vi møder, så er målsætningen altid at gå på banen og vinde. Det er en skuffelse, hvis vi taber. Så er det lige meget, om det er Kolding, GOG eller Barcelona, vi møder, forklarer verdensmesteren.

- Jeg kunne mærke den form for vinderkultur allerede efter en måned i klubben, og det er bare en af mange fede værdier, som der hersker her i Aalborg Håndbold. Sådan en kultur er virkelig meget værd, når vi går ind til de her afgørende kampe. Der forventes virkelig noget, og det er et pres, som jeg trives i, siger Nikolaj Læsø.

Til torsdagens kamp har Aalborg læst godt op på lektien fra den første kamp, og man forventer, at GOG kommer til den nordjyske hovedstad med nye ideer.

- Vi har en forventning om, at GOG vil angribe kampen lidt anderledes, men vi har modtræk klar. Vi vil meget gerne lukke den her serie i to kampe, så vi kan få en fridag i stedet for en tur til Gudme på søndag, siger Nikolaj Læsø.

Der er kampstart klokken 20.30, og kampen vises på TV2 Sport.