Læsø kom ind fra bænken og viste klassen, da lokummet brændte i Flensborg

HÅNDBOLD:Da lokummet for alvor brændte for Aalborg Håndbold i slutfasen af onsdagens Champions League-gyser mod Flensburg-Handewitt sendte cheftræner Stefan Madsen sin joker på banen.

Nikolaj Læsø kom ind og hamrede fire vitale bolde i nettet i en fase, hvor Aalborg havde store problemer med at finde løsninger i angrebet og var ved at sætte femmåls-sejren fra det første opgør over styr.

- Da Stefan sagde, at nu blev det min tur, så sagde jeg til mig selv, at nu skal jeg gå ind og levere 100 procent. Når jeg skal det, så betyder det, at jeg skal gå mod mål og tage nogle afslutninger. Og det gik vel forholdsvist fint, siger Nikolaj Læsø med et glimt i øjet.

Aalborg Håndbold mødte onsdag aften Flensburg-Handewitt i den anden kvartfinale i Champions League i Flens Arena i Tyskland.

Dermed kom højrebacken en af de store helte i den samlede sejr på ét mål over det tyske storhold, som sender Aalborg Håndbold blandt de sidste fire i verdens største klubturnering.

- Den her aften rangerer som en af de største præstationer, jeg har været med til. Generelt har mit år været helt vanvittigt, siger Nikolaj Læsø med henvisning til, at han i januar ved med til at vinde VM-guld i Egypten.

Forude venter nu et Final-4 i Köln 12. juni, hvor Paris SG indtil videre også har booket billet.

- For os handler det om at nyde øjeblikket, lige nu. Men som vi sagde allerede inden sæsonen startede, så ville vi vinde hele lortet, og nu står vi og er to kampe fra at vinde Champions League, så det skal jagtes med alt, hvad vi har, fastslår Nikolaj Læsø.