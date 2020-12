Lamslået Stensgaard: Vi skal slutte med en god præstation

FODBOLD:Vendsyssel FF gik fra den ene yderlighed til den anden i løbet af de tre kampe, de fik spillet på otte dage fra søndag 6. december frem til søndagen efter.

Fra en flot sejr over Silkeborg på 2-1 over et knebent nederlag til Esbjerg og endelig et klart nederlag mod Hobro, der kunne være endt værre end de 3-1, der endte med at stå på måltavlen.

Og selvom især første halvleg for Vendsyssel nærmest var til glemmebogen, så kommer de til at sidde i træner Lasse Stensgaard.

- Jeg har svært ved at glemme dem, må jeg indrømme. For det var fandeme ringe. Og det overrasker mig, fordi vi egentlig har set godt ud på de parametre den sidste uge. Nu ved jeg godt, at det var tredje kamp på otte dage, men det må simpelthen ikke være en undskyldning, for så har vi ikke noget at gøre her, siger han.

For Vendsyssel var det endnu et af de sammenbrud, som man efterhånden har set for holdet en del gange i denne sæson. Mest udtalt i sæsonpremieren mod Fremad Amager, der endte med et nederlag på 6-0. Og også i det store pokalnederlag mod Aarhus Fremad.

- Det er frygteligt at se på. Og vi bliver nødt til at finde ud af, hvad fanden det er, der går galt. Det kan godt være, at der tidligere i sæsonen har været grund til, at vi har set sådan ud, men det synes jeg virkelig ikke, at der er denne gang med tanke på de kampe, vi har leveret den seneste uge. siger træneren.

Vendyssel har nu en enkelt hjemmekamp mod Fremad Amager tilbage inden juleferien.

- Det vil være røv og nøgler at gå på juleferie, hvis vi ikke leverer en god præstation i den kamp. Det handler om, at vi skal kunne gå på ferie med en fornemmelse af, at vi spiller lige kampe, for sådan bliver det også efter ferien. Ingen er døde og begravet, for der kommer også et slutspil, skal vi huske, siger han.