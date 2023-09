Landin gider ikke finde huller i osten efter ny Aalborg-sejr

Hvis Niklas Landin efter sin ankomst til Aalborg Håndbold lige har skullet vænne sig til skytterne i den danske liga, så er landsholdsmålmanden utrolig lærenem.

Lørdag stod han med en redningsprocent på knap 43, da aalborgenserne på udebane slog SønderjyskE 32-27. Dermed fortsatte Landin sin stærkt opadgående formkurve, efter at han i midtugen også var afgørende i slutfasen af Champions League-kampen mod Kielce.

- Det var en fin kamp, men jeg tror godt, at vi alle kunne mærke, at vi havde en lang rejse fra Polen i benene. Derfor skulle vi lige bruge de første 10 minutter mod SønderjyskE på at komme i gang. Det der rejseflow skal man altså lige have ind i kroppen og vænne sig til, pointerer landsholdsmålmanden.

I første halvleg kunne SønderjyskE-keeperne ikke matche Niklas Landin. De havde blot én redning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

At Aalborg Håndbold i anden halvleg isoleret set var ét mål dårligere end SønderjyskE, kan ikke på nogen måde ødelægge Niklas Landins humør.

- Efter den lidt bløde start synes jeg egentlig, at vi kontrollerede resten af kampen, og vi fik de to point, vi kom efter. Vi er ovenud lykkelige for en femmåls-sejr, for vi fik også skiftet godt ud undervejs. Men det kan da godt være, at de lige kom lidt for tæt på, ræsonnerer målmanden,

SønderjyskE-Aalborg 27-32 Håndbold, Herreligaen

Stillinger undervejs: 4-2, 6-7, 7-13, (12-18), 15-23, 19-25, 25-30

Mål, SønderjyskE: Sebastian Augustinussen 5, Andreas Lang 4, Nicolaj Jørgensen 4, Jacob Bagersted 4, Kristian Stranden 3, Nikolaj Svalastog 2, Morten Bjørnshauge 2, Oliver Eggert 1, Magnus Holpert 1, Tobias Olsen 1

Mål, Aalborg: Mads Hoxer 6, Lukas Nilsson 5, Buster Juul 5, Simon Hald 4, Aleks Vlah 4, Martin Larsen 3, Rene Antonsen 3, Niklas Landin 1, Patrick Wiesmach 1

Udvisninger: SønderjyskE 1, Aalborg 0.

Han blev skiftet ud efter 10 minutters spil af anden halvleg, og reserven Fabian Norsten ramte ikke samme niveau. Han nøjedes med to redninger i resten af kampen, og det er også en del af fortællingen om, hvorfor Aalborgs sejr ikke blev mere markant. Forsvaret slap også noget af jerngrebet.

- Du skal jo spørge træneren om, hvorfor jeg blev skiftet ud, men jeg ved jo også, at der i en lang sæson bliver brug for begge keepere, og det kommer der også til i år. Der venter et hav af kampe forude, så det er vigtigt, at vi begge bliver holdt til ilden, forklarer Niklas Landin.

Cheftræner Stefan Madsen kunne se Mikkel Hansen (tv.) og Henrik Møllgaard have en forholdsvis anonym dag på kontoret, men så var der i stedet andre, der slog til. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Aalborg Håndbold er med lørdagens sejr alene i spidsen for Herreligaen, og arbejdet med at spille de otte nye navne ind på holdkortet skrider fint fremad.

- Jeg synes, at vi formindsker vores tekniske fejl fra kamp til kamp og får en større forståelse for hinanden i takt med, at vi får flere spilleminutter sammen. Det er et fantastisk hold at spille på, for der er bare utroligt mange, der byder ind, smiler Niklas Landin.

Han og holdkammeraterne skal i aktion igen på onsdag i Champions League, hvor HC Eurofarm Pelister fra Makedonien gæster Aalborg.